18:41
Власть

Ким Чен Ын назначил свою 13-летнюю дочь куратором ядерных сил КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ына поручил своей 13-летней дочери Ким Чжу Э курировать ядерные силы страны, пишет Meduza со ссылкой на южнокорейскую газету The Chosun Daily.

В этой роли Ким Чжу Э, в частности, участвовала в очередном съезде Трудовой партии Кореи, который прошел в феврале.

Издание не пишет, какой именно пост занимает Ким Чжу Э, сообщая лишь, что ее можно называть «генеральным директором по ракетам», она получает отчеты от генералов и отдает им приказы.

The Chosun Daily отмечает, что 13-летняя дочь Ким Чен Ына регулярно появляется с отцом на публике, в том числе посещает полигоны и наблюдает за испытаниями. Источники издания в южнокорейских спецслужбах предполагают, что ее готовят в преемники Ким Чен Ыну.

Власти Северной Кореи распространяют крайне мало информации о семье Ким Чен Ына. Считается, что у Ким Чен Ына есть еще двое сыновей, в том числе старший брат Ким Чжу Э — Ким Чен Чжу, родившийся в 2010 году.
