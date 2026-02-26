20:40
Общество

Северная Корея объявила о планах наращивать ядерный арсенал

Северная Корея объявила о планах наращивать ядерный арсенал.

«Наша партия твердо намерена и дальше расширять и укреплять нашу национальную ядерную энергетику и в полной мере использовать свой статус ядерного государства. Мы сосредоточимся на проектах по увеличению количества ядерного оружия и расширению ядерных средств», — заявил глава КНДР Ким Чен Ын.

По его словам, в планы Северной Кореи входит разработка более мощных межконтинентальных баллистических ракет, в том числе запускаемых из-под воды, систем поражения с использованием искусственного интеллекта, беспилотников и оружия, способного поражать спутники.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын назначил свою 13-летнюю дочь и вероятную преемницу Ким Чжу Э куратором ракетного направления страны.
