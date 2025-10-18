Ташиев подарил жителю Чуйской области четырехкомнатный дом

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев вручил ключи от четырехкомнатного дома Мирбеку Кадыралиеву — 42-летнему жителю села Кайынды Кеминского района Чуйской области. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

Как отмечается, в 2024 году будучи водителем большегрузного автотранспорта из-за несчастного случая при ремонте транспорта Мирбек Кадыралиев лишился одной руки и возможности работать. У него трое детей, семья проживала в съемной квартире. Для получения пенсии в качестве помощи от государства не хватало трудового стажа.

Мирбек Кадыралиев 25 августа обратился к президенту и главе ГКНБ через социальную сеть Facebook с просьбой о помощи.

Как отметили в ведомстве, в течение двух дней на основании личного поручения Садыра Жапарова началось строительство нового дома. Его построили за месяц и передали семье Кадыралиевых.