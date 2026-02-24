На восстановление Украины потребуется почти $588 миллиардов

Спустя четыре года после начала полномасштабной войны на восстановление Украины в течение следующего десятилетия потребуется почти $588 миллиардов. Об этом говорится в обновленной совместной оценке ущерба и потребностей, подготовленной правительством страны, Всемирным банком, Европейской комиссией и Организацией Объединенных Наций.

По данным Службы новостей ООН, эта сумма почти в три раза превышает прогнозируемый номинальный ВВП Украины на 2025 год.

Доклад охватывает февраль 2022-го — декабрь 2025-го. По его данным, прямой ущерб уже превысил $195 миллиардов. Больше всего пострадали жилье, транспорт и энергетика, особенно в прифронтовых регионах и крупных городах.

Энергетическая инфраструктура продолжает подвергаться интенсивным атакам: количество поврежденных или уничтоженных объектов выросло примерно на 21 процент по сравнению с предыдущей оценкой. В транспортном секторе потребности увеличились примерно на 24 процента из-за ударов по железным дорогам и портам в прошлом году. По состоянию на конец 2025-го повреждено или разрушено 14 процентов жилищного фонда страны — это более 3 миллионов домохозяйств.

Авторы доклада отмечают, что важную роль в восстановлении будет играть частный сектор. Однако для привлечения инвестиций необходимы дальнейшие реформы — улучшение делового климата, расширение доступа к финансированию и адаптация экономики к экологическим и цифровым стандартам Европейского союза.

Наибольшие долгосрочные расходы связаны с транспортным сектором — более $96 миллиардов. Далее следуют энергетика (почти $91 миллиард), жилищный сектор (почти $90 миллиардов), торговля и промышленность (более $63 миллиардов) и сельское хозяйство (более $55 миллиардов). Почти $28 миллиардов потребуется на разминирование и расчистку завалов.