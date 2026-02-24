13:06
USD 87.45
EUR 103.28
RUB 1.14
Общество

На восстановление Украины потребуется почти $588 миллиардов

Фото с сайта news.un.org. Автомобиль ООН проезжает по пострадавшему от обстрелов городу Украины

Спустя четыре года после начала полномасштабной войны на восстановление Украины в течение следующего десятилетия потребуется почти $588 миллиардов. Об этом говорится в обновленной совместной оценке ущерба и потребностей, подготовленной правительством страны, Всемирным банком, Европейской комиссией и Организацией Объединенных Наций.

По данным Службы новостей ООН, эта сумма почти в три раза превышает прогнозируемый номинальный ВВП Украины на 2025 год.

Доклад охватывает февраль 2022-го — декабрь 2025-го. По его данным, прямой ущерб уже превысил $195 миллиардов. Больше всего пострадали жилье, транспорт и энергетика, особенно в прифронтовых регионах и крупных городах.

Энергетическая инфраструктура продолжает подвергаться интенсивным атакам: количество поврежденных или уничтоженных объектов выросло примерно на 21 процент по сравнению с предыдущей оценкой. В транспортном секторе потребности увеличились примерно на 24 процента из-за ударов по железным дорогам и портам в прошлом году. По состоянию на конец 2025-го повреждено или разрушено 14 процентов жилищного фонда страны — это более 3 миллионов домохозяйств.

Авторы доклада отмечают, что важную роль в восстановлении будет играть частный сектор. Однако для привлечения инвестиций необходимы дальнейшие реформы — улучшение делового климата, расширение доступа к финансированию и адаптация экономики к экологическим и цифровым стандартам Европейского союза.

Наибольшие долгосрочные расходы связаны с транспортным сектором — более $96 миллиардов. Далее следуют энергетика (почти $91 миллиард), жилищный сектор (почти $90 миллиардов), торговля и промышленность (более $63 миллиардов) и сельское хозяйство (более $55 миллиардов). Почти $28 миллиардов потребуется на разминирование и расчистку завалов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363316/
просмотров: 77
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан подтвердил поддержку реформ ООН на встрече в Женеве
Новый раунд переговоров России, Украины и США может пройти 26-27 февраля
Глава МИД КР пригласил генсека ООН посетить Игры кочевников и саммит ШОС
Кыргызстан впервые принял участие в конференции по разоружению в Женеве
Выделить $3 миллиарда для справедливого доступа к ИИ призвал генсек ООН
Авторы творческого контента могут потерять четверть доходов к 2028 году из-за ИИ
Страны СНГ выступили против политизации темы прав человека в ООН
Вероятность увидеть снежного барса во время тура в КР достигает 90 процентов
ООН: «Досье Эпштейна» содержит признаки преступлений против человечности
Ускорить процесс деколонизации призывает генсек ООН
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Замминистра здравоохранения провел сложные операции на&nbsp;сердце Замминистра здравоохранения провел сложные операции на сердце
Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются дожди. Прогноз погоды на 23-25 февраля
Бизнес
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
От&nbsp;Балтии к&nbsp;глобальному FinTech: путь Aventus Group к&nbsp;устойчивому росту От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту
С&nbsp;праздником 23&nbsp;февраля! Дарим &minus;23&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store
В&nbsp;Бишкеке прошел концерт ко&nbsp;Дню защитника Отечества В Бишкеке прошел концерт ко Дню защитника Отечества
24 февраля, вторник
13:02
На восстановление Украины потребуется почти $588 миллиардов На восстановление Украины потребуется почти $588 миллиа...
12:43
Налоговики изъяли контрафактные алкоголь и напитки в торговых точках Бишкека
12:43
В Кыргызстане вводят электронные аукционы на получение права недропользования
12:31
«Кыргызтест» — очереди в 100 человек: горожане жалуются на хаос и закрытые двери
12:21
«Инстаграм-революционер» из Манаса сходил в ГКНБ на профилактическую беседу