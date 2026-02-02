Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой пресекли попытку ввоза автомобиля Lexus LX 570 с недостоверными сведениями о годе выпуска. Об этом сообщает Таможенная служба.

На МТО «Кант» Северо-Восточной таможни авто прибыло из Китая по транзитной декларации в адрес получателя В.З.Ю. При проверке VIN-кода установлено: согласно международному стандарту ISO и решению ЕЭК № 74, десятый символ VIN (M) означает 2021 год выпуска.

Фото Таможенной службы

Однако экспертиза судебно-экспертной службы при Минюсте подтвердила, что машина фактически произведена в 2015-м. Таким образом, в декларации указан недостоверный год изготовления, что привело к занижению размера таможенных платежей.

Государству причинен ущерб в 2 миллиона 484 тысячи 898 сомов. Дело зарегистрировано в Едином реестре преступлений. Материалы переданы в следственное управление ГТС для дальнейшей правовой оценки.

По итогам принятых мер ущерб взыскан в республиканский бюджет в полном объеме.