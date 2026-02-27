17:01
Происшествия

Таможня раскрыла массовый подлог при ввозе авто из Китая в Кыргызстан

Крупные нарушения при ввозе автотранспорта из Китая в Кыргызстан обнаружила Таможенная служба. Об этом сообщила пресс-служба ГТС.

По ее данным, в ходе мониторинга и анализа данных сотрудники главного управления по борьбе с контрабандой выявили систематические случаи изменения года выпуска автомобилей и предоставления документов с недостоверными сведениями. Это приводило к неполной уплате таможенных платежей.

ТС
Фото ТС

По данным ведомства, установлены следующие факты:

  • 28 ноября 2023 года на МТО «Нарын» при ввозе грузовика DONGFENG заявили 2019 год выпуска. Однако проверка VIN-кода подтвердила фактический выпуск в 2016 году. Доначислен 1 миллион  802 тысячи 135 сомов.
  • 12 мая 2024 года ОсОО K.G.E. ввезло пять карьерных самосвалов, указав 2022 год выпуска. Анализ показал 2021 год, что повлекло дополнительное начисление 3 миллионов 494 тысячи 811 сомов.
  • Август – сентябрь 2025 года: ОсОО К.Б.Г. ввезло 13 самосвалов, задекларировав 2023 год выпуска. Экспертиза выявила фактический выпуск 2020–2021 годы, доначислено 8 миллионов 93 тысячи 379 сомов.
  • 15 декабря 2025 года на МТО «Нарын» в адрес ОсОО Ц.С. доставили автомобили IVECO с заявленным 2020 годом выпуска. Судебно-экспертная служба выявила измененные заводские номера шасси и детали 2008–2010 годов выпуска. Взыскано 2 миллиона 148 тысяч 98 сомов.

ТС
Фото ТС
Все материалы переданы в следственное управление ГТС для правовой оценки.

По итогам мероприятий в бюджет взыскали 15 миллионов 538 тысяч 423 сома.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/363895/
просмотров: 893
