Иран оценил ущерб от атак США и Израиля в $270 миллиардов

Власти Ирана оценили ущерб от бомбардировок со стороны США и Израиля в $270 миллиардов. Об этом в интервью РИА Новости заявила официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.

По ее словам, озвученная цифра считается предварительной. Экономический блок правительства планирует уточнить данные в несколько этапов. Сначала специалисты зафиксируют прямой ущерб зданиям, затем проведут анализ потерь доходов бюджета и оценят последствия остановки промышленных предприятий.

Требование военных компенсаций от Соединенных Штатов входит в повестку иранской группы переговорщиков. Данный вопрос, в частности, поднимали на недавних встречах в Исламабаде.

Тегеран планирует использовать юридические механизмы для защиты прав своих граждан. Речь в том числе о выплатах за гибель людей в школе «Минаба».

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Американский президент Дональд Трамп назвал военную операцию «Эпическая ярость». Тегеран в ответ атакует Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. Кроме того, ИРИ заблокировала Ормузский пролив, через который проходит 20 процентов мирового трафика нефти.

В Иране погибли многие высокопоставленные чиновники и военные, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи. Пост занял его сын Моджтаба Хаменеи.