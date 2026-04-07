Урожаи под вопросом. О последствиях войны на Ближнем Востоке предупредили в ООН

Эскалация на Ближнем Востоке оказывает все большее гуманитарное и экономическое воздействие на страны по всему миру, предупреждает Организация Объединенных Наций.

По данным Службы новостей ООН, рост цен на нефть, связанный с сокращением трафика через Ормузский пролив, ведет к удорожанию транспорта, электроэнергии и сельскохозяйственных материалов по всему миру, особенно в странах, зависящих от импорта энергоносителей.

Перебои в судоходстве и повышение страховых взносов из-за военных рисков создают дополнительную нагрузку на цепочки поставок, а нехватка удобрений вызывает опасения по поводу производства продовольствия.

Кризис затрагивает и гуманитарную деятельность: рост цен на топливо и транспорт увеличивает стоимость оказания помощи. Всемирная продовольственная программа (ВПП) заявила, что ближневосточный кризис существенно нарушил глобальные цепочки поставок продовольствия. Поставки около 70 тысяч метрических тонн продуктов питания (этого достаточно, чтобы обеспечить продовольствием 4 миллиона человек в течение месяца) задерживаются, дорожают или перенаправляются по другим маршрутам.

Дефицит удобрений может сорвать будущие урожаи. По прогнозам ВПП, если кризис затянется, еще до 45 миллионов человек во всем мире могут оказаться на грани острого голода.

По данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), резкое сокращение морских перевозок через Ормузский пролив усиливает финансовое давление на развивающиеся экономики. Растущая неопределенность заставляет инвесторов уходить с рынков, что ослабляет национальные валюты и повышает стоимость заимствований.

Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) предупреждает, что женщины и девочки принимают на себя основной удар.

В Ливане более 1,2 миллиона человек покинули свои дома. Среди перемещенных лиц — около 13,5 тысячи беременных, многие из которых не могут получить базовую медицинскую помощь. Более 620 тысяч женщин и девочек сталкиваются с повышенным риском насилия и эксплуатации.

ЮНФПА расширяет свои операции — мобильные клиники, безопасные пространства и распределение наборов предметов первой необходимости для женщин и младенцев.

При этом в агентстве ООН предупреждают, что предоставлять критически важные услуги скоро будет невозможно из-за нехватки финансирования.

На основе независимого анализа новых спутниковых снимков и технических данных, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило информацию о последствиях недавних военных ударов в непосредственной близости от Бушерской АЭС в Иране, включая один удар всего в 75 метрах от периметра площадки. Сама станция не повреждена согласно анализу снимков от 5 апреля.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси вновь предупреждает, что продолжение военной активности вблизи действующей АЭС с большим количеством ядерного топлива может привести к серьезной радиологической аварии с пагубными последствиями для людей и окружающей среды как в Иране, так и за его пределами. Ядерный объект и прилегающие к нему территории никогда не должны подвергаться ударам, подчеркнул он.

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Американский президент Дональд Трамп назвал военную операцию «Эпическая ярость». Тегеран в ответ атакует Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. Кроме того, ИРИ заблокировала Ормузский пролив, через который проходит 20 процентов мирового трафика нефти.