Католики мира празднуют Пасху. Папа Римский призвал всех воюющих сложить оружие

Сегодня католики мира празднуют Пасху. Папа Римский Лев XIV призвал всех воюющих сложить оружие. Он провел первую пасхальную мессу в чине понтифика Римско-католической церкви.



«Тот, в чьих руках оружие, — да сложит его! Тот, кто властен развязывать войны, — да выберет мир!» — сказал он, обратившись к верующим с традиционной пасхальной проповедью «Граду и миру» (Urbi et Orbi) с центральной лоджии базилики Святого Петра в Ватикане.

По его словам, это должен быть «мир, обретаемый не силой, а диалогом; не через стремление властвовать над другим, но через желание встретить его». Он также отметил,что люди привыкают к насилию, смиряются с ним и становятся безразличными к смерти тысяч людей, к ненависти и разделениям, которые сеют конфликты.

«Мы не можем продолжать быть безразличными! И мы не можем смириться со злом!» — провозгласил понтифик.

При этом Папа Римский не назвал конкретных войн, отойдя от традиции перечислять в пасхальной проповеди мировые беды с конкретными указаниями, отмечает Associated Press. Но приветствовал верующих по всему миру на 10 языках, включая арабский, китайский и латинский, возродив практику, от которой отказался его предшественник Франциск.