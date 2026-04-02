Экономика
Сюжет: Атака на Иран

Альтернатива Персидскому заливу: инвесторы проявляют интерес к Кыргызстану

Кыргызстан становится альтернативной площадкой для бизнеса, ранее ориентированного на страны Персидского залива. Об этом заявил заместитель министра экономики и коммерции Искендер Асылкулов на встрече с бизнесменами «Налоговая политика и администрирование: диалог бизнеса и государства».

«Кто размещал бизнес в государствах Персидского залива, теперь ищет альтернативу и смотрит в нашу сторону. Привозите, будем совместные предприятия открывать. В КР есть земли, которые можно использовать под промышленные предприятия», — сказал он.

Фото 24.kg. Встреча с бизнесменами «Налоговая политика и администрирование: диалог бизнеса и государства».
Чиновник добавил, что поручение президента «один субъект — один налог» постепенно претворяется в жизнь, а диалог между бизнесом и государством развивается продуктивно. По его словам, страна постепенно переходит на единый налог.

Искендер Асылкулов подчеркнул, что, несмотря на позитивные изменения, отечественный бизнес пока недостаточно активно продвигает себя на международных рынках.

  • Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Американский президент Дональд Трамп назвал военную операцию «Эпическая ярость». Тегеран в ответ атакует Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. Кроме того, Иран заблокировал Ормузский пролив, через который проходит 20 процентов мирового трафика нефти.
  • В Иране погибли многие высокопоставленные иранские чиновники и военные, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи. Пост занял его сын Моджтаба Хаменеи.
Материалы по теме
Католики мира празднуют Пасху. Папа Римский призвал всех воюющих сложить оружие
Атака на Иран. США уничтожили в ИРИ два своих транспортных самолета
В США арестовали родственниц убитого иранского генерала Касема Сулеймани
Иран поразил один из важнейших секретных военных объектов в Израиле — СМИ
С начала операции против Ирана погибли 13 военнослужащих США и 365 пострадали
Инвестагентству передали новые полномочия — вводят отчетность по проектам
Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Закрытие Ормузского пролива может охватить всю мировую экономику — ЮНКТАД
Атака на Иран. В КСИР заявили, что поражены семь авиабаз ВВС США и Израиля
Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь
Популярные новости
Тенге бьет очередной рекорд, рубль заметно дорожает. Курс валют на&nbsp;3&nbsp;апреля Тенге бьет очередной рекорд, рубль заметно дорожает. Курс валют на 3 апреля
Тенге обновил максимум года, дорожают и&nbsp;другие валюты. Курс на&nbsp;2&nbsp;апреля Тенге обновил максимум года, дорожают и другие валюты. Курс на 2 апреля
В&nbsp;Кыргызстане ограничили бюджетный дефицит и&nbsp;государственный долг В Кыргызстане ограничили бюджетный дефицит и государственный долг
Налоги выросли вдвое: &laquo;Дордой&raquo; и&nbsp;&laquo;Кара-Суу&raquo; дали до&nbsp;1,3 миллиарда сомов Налоги выросли вдвое: «Дордой» и «Кара-Суу» дали до 1,3 миллиарда сомов
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;первую покупку BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
6 апреля, понедельник
08:34
В Кыргызстане 401 тысяча гектаров пастбищ переведена в режим восстановления В Кыргызстане 401 тысяча гектаров пастбищ переведена в ...
08:29
В Кыргызстане увеличился спрос на золотые слитки
08:11
Соглашение с Италией о поощрении и защите инвестиций ратифицировали власти КР
07:53
Объявлен тендер на разработку проекта нового бассейна Дворца спорта в Бишкеке
07:50
В Бишкеке задержан призер чемпионатов Азии по борьбе: вел себя агрессивно
5 апреля, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 апреля: дожди
19:27
Католики мира празднуют Пасху. Папа Римский призвал всех воюющих сложить оружие
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, органная музыка и европейское кино