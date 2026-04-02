Альтернатива Персидскому заливу: инвесторы проявляют интерес к Кыргызстану

Кыргызстан становится альтернативной площадкой для бизнеса, ранее ориентированного на страны Персидского залива. Об этом заявил заместитель министра экономики и коммерции Искендер Асылкулов на встрече с бизнесменами «Налоговая политика и администрирование: диалог бизнеса и государства».
«Кто размещал бизнес в государствах Персидского залива, теперь ищет альтернативу и смотрит в нашу сторону. Привозите, будем совместные предприятия открывать. В КР есть земли, которые можно использовать под промышленные предприятия», — сказал он.
Фото 24.kg. Встреча с бизнесменами «Налоговая политика и администрирование: диалог бизнеса и государства».
Искендер Асылкулов подчеркнул, что, несмотря на позитивные изменения, отечественный бизнес пока недостаточно активно продвигает себя на международных рынках.
