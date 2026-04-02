Альтернатива Персидскому заливу: инвесторы проявляют интерес к Кыргызстану

Кыргызстан становится альтернативной площадкой для бизнеса, ранее ориентированного на страны Персидского залива. Об этом заявил заместитель министра экономики и коммерции Искендер Асылкулов на встрече с бизнесменами «Налоговая политика и администрирование: диалог бизнеса и государства».

«Кто размещал бизнес в государствах Персидского залива, теперь ищет альтернативу и смотрит в нашу сторону. Привозите, будем совместные предприятия открывать. В КР есть земли, которые можно использовать под промышленные предприятия», — сказал он.

Встреча с бизнесменами «Налоговая политика и администрирование: диалог бизнеса и государства».

Чиновник добавил, что поручение президента «один субъект — один налог» постепенно претворяется в жизнь, а диалог между бизнесом и государством развивается продуктивно. По его словам, страна постепенно переходит на единый налог.

Искендер Асылкулов подчеркнул, что, несмотря на позитивные изменения, отечественный бизнес пока недостаточно активно продвигает себя на международных рынках.

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Американский президент Дональд Трамп назвал военную операцию «Эпическая ярость». Тегеран в ответ атакует Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. Кроме того, Иран заблокировал Ормузский пролив, через который проходит 20 процентов мирового трафика нефти.