Иран заявил, что уничтожил склад с украинскими противодронными системами в Дубае

Иранские военные заявили об уничтожении в Дубае склада с украинскими противодронными системами. Об этом пишут иранские СМИ со ссылкой на представителей Корпуса стражей исламской революции.

По их данным, объект якобы использовался в интересах США, а на месте находились граждане Украины. Подробности операции, а также доказательства удара не приводятся.

В Министерстве иностранных дел Украины информацию опровергли. Представитель ведомства Георгий Тихий заявил, что сообщения Ирана не соответствуют действительности и являются дезинформацией.

В украинских официальных структурах также подчеркнули, что никаких подтверждений атаки или гибели граждан страны нет.