21:31
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.13
Общество
Сюжет: Атака на Иран

США начали операцию по открытию Ормузского пролива — заявление Дональда Трампа

Фото из интернета

Соединенные Штаты начали военную операцию по расчистке Ормузского пролива, который ранее перекрыт Ираном на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

По его словам, американские военные нанесли масштабный удар по военной инфраструктуре Ирана.

«Их флот уничтожен, их Военно-воздушные силы уничтожены, их ПВО больше не существует... Единственная угроза — морские мины», — написал Дональд Трамп.

Он также заявил, что, по данным Вашингтона, все 28 иранских минных постановщиков уничтожены.

Американский лидер подчеркнул, что операция проводится «в интересах всего мира», включая такие страны, как Китай, Япония, Южная Корея, Франция и Германия.

По информации журналиста Барака Равида, американские военные корабли уже несколько раз пересекли пролив. Источники Axios отмечают, что эти действия не были согласованы с Ираном.

Сообщается, что эсминец USS Michael Murphy прошел через пролив 11 апреля. По данным американских чиновников, корабли двигались с востока на запад, после чего вернулись в Аравийское море.

В Иране, в свою очередь, заявили, что один из американских кораблей развернулся после предупреждения со стороны Тегерана.

Как ожидается, в операции по разминированию будут задействованы корабли прибрежной зоны (Littoral Combat Ship), а эсминцы ВМС США обеспечат их прикрытие и сопровождение танкеров.

Ранее, в ночь на 8 апреля, США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Вашингтон связал паузу в ударах с требованием открыть Ормузский пролив.

До начала конфликта через пролив проходило около 20 процентов мировых поставок нефти, что делает его одним из ключевых узлов глобальной энергетической инфраструктуры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370003/
просмотров: 353
Версия для печати
Популярные новости
