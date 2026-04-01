Война на Ближнем Востоке усиливает давление на мировую экономику, ускоряет рост цен на энергоносители и продовольствие, а также осложняет обслуживание долгов. Об этом говорится в материале Международного валютного фонда.

По оценке аналитиков МВФ, текущий кризис стал очередным глобальным шоком для экономики, которая лишь начала восстанавливаться после предыдущих потрясений. При этом его последствия носят неравномерный характер: сильнее всего страдают страны с низкими доходами, импортеры энергоносителей и государства с ограниченными финансовыми резервами.

Война на Ближнем Востоке разрушает жизни и лишает средств к существованию людей как в самом регионе, так и за его пределами.

Она также омрачает перспективы многих экономик, которые только начали демонстрировать признаки устойчивого восстановления после предыдущих кризисов. Этот шок является глобальным, но асимметричным. Импортеры энергоносителей подвержены большему риску, чем экспортеры; бедные страны — в большей степени, чем богатые; а те, у кого скудные резервы, — сильнее, чем страны с достаточными запасами, отметили аналитики МВФ.

Помимо мучительных человеческих жертв, война нанесла серьезный ущерб экономикам стран, затронутых наиболее непосредственно, включая разрушение их инфраструктуры и промышленности, которое может стать долгосрочным. Несмотря на жизнестойкость этих стран, их краткосрочные перспективы роста пострадают.

Трафик танкеров в Ормузском проливе резко сократился

Тем временем крупные импортеры энергоносителей в Азии и Европе принимают на себя основной удар из-за роста цен на топливо и сырье: около 25-30 процентов мировой нефти и 20 процентов сжиженного природного газа проходят через Ормузский пролив, обеспечивая спрос не только в Азии, но и в некоторых частях Европы.

Экономикам Африки и Азии, сильно зависящим от импорта нефти, становится все труднее получать необходимые ресурсы даже по завышенным ценам.

Части Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки сталкиваются с дополнительным давлением из-за роста цен на продовольствие и удобрения, а также из-за ужесточения финансовых условий. Страны с низким уровнем дохода подвергаются особому риску отсутствия продовольственной безопасности; некоторым может потребоваться дополнительная внешняя поддержка — даже несмотря на то, что объемы такой помощи сокращаются.

Хотя война может повлиять на глобальную экономику по-разному, все пути ведут к росту цен и замедлению роста.

Кратковременный конфликт может вызвать резкий скачок цен на нефть и газ до того, как рынки адаптируются, в то время как затяжной конфликт может надолго сохранить высокую стоимость энергоносителей и истощить страны, полагающиеся на импорт. Либо мир может замереть где-то посередине: напряженность сохраняется, энергия остается дорогой, а инфляцию оказывается трудно обуздать в условиях непрекращающейся неопределенности и геополитических рисков. Многое зависит от того, как долго продлится конфликт, насколько широко он распространится и какой ущерб нанесет инфраструктуре и цепочкам поставок.

Цены на энергоносители

Для стран, импортирующих топливо, это сопоставимо с введением крупного и внезапного «налога» на доходы.

Энергетика является основным каналом передачи воздействия. Фактическое закрытие Ормузского пролива и повреждение региональной инфраструктуры привели к крупнейшему в истории сбою на мировом нефтяном рынке, согласно данным Международного энергетического агентства.

Межрегиональное влияние очевидно. Экономики стран-импортеров энергоносителей в Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке испытывают дополнительное давление из-за роста расходов на импорт на фоне уже ограниченного бюджетного пространства и внешних резервов.

В крупных производственных экономиках Азии увеличение затрат на топливо и электроэнергию повышает себестоимость продукции и снижает покупательную способность населения; в ряде стран давление на платежный баланс уже отражается на валютных курсах. В Европе этот шок усиливает риск повторения газового кризиса 2021–2022 годов. Особенно уязвимы Италия и Великобритания из-за зависимости от газовой генерации, тогда как Франция и Испания находятся в более устойчивом положении благодаря высокой доле атомной и возобновляемой энергетики.

Рост цен на нефть и газ на фоне конфликта

В то же время страны—экспортеры нефти на Ближнем Востоке, сохраняющие возможность поставок в отдельных странах Африки и Латинской Америки, могут укрепить бюджетные и внешнеэкономические позиции за счет высоких цен. Производители, чьи экспортные возможности ограничены — включая ряд стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива — получат значительно меньшую выгоду.

Даже после восстановления транзита повышенные премии за риск и сохраняющаяся неопределенность могут сдерживать инвестиции и экономический рост.

Индонезия, обеспечивающая примерно половину мирового объема никеля (ключевого компонента аккумуляторов для электромобилей), может столкнуться с нехваткой серы, необходимой для обработки металла. Экономики Восточной Африки, зависящие от торговых связей со странами Залива и денежных переводов оттуда, сталкиваются с ослаблением спроса на экспорт своих услуг, логистическими трудностями и сокращением объема переводов.

Инфляция и инфляционные ожидания

Если высокие цены на энергоносители и продовольствие сохранятся, они подстегнут инфляцию во всем мире. Исторически сложилось так, что длительные скачки цен на нефть ведут к росту инфляции и замедлению экономического роста, отметили аналитики МВФ. Со временем рост транспортных и производственных расходов отражается на ценах на промышленные товары и услуги. Для многих стран, которые только что приблизили инфляцию к целевым показателям, и тем более для тех, где инфляция более устойчива, это создает риск нового периода болезненного ценового давления.

Здесь картина также неоднородна. В большей части Азии и некоторых частях Латинской Америки, где инфляция была относительно низкой, рост стоимости энергии и продовольствия станет проверкой на прочность ожиданий, особенно в экономиках со слабыми валютами и большим объемом импорта энергоносителей. В Европе очередной скачок цен на энергию наложится на существующие проблемы со стоимостью жизни, повышая риск более настойчивых требований о повышении заработной платы.

В странах с низким уровнем дохода, где люди тратят значительную часть своих средств на еду, особенно в Африке, частях Ближнего Востока и Центральной Америке, рост цен на продовольствие влечет за собой острые социальные и экономические издержки.

Если люди и бизнес в любом из этих регионов поверят, что инфляция останется высокой надолго, они могут заложить это в зарплаты и цены, что затруднит сдерживание шока без резкого замедления экономики. Таким образом, война повышает не только текущую инфляцию, но и риск того, что ожидания станут менее стабильными.

Финансовые условия

Тем не менее, как отметили в МВФ, эти изменения привели к ужесточению финансовых условий во всем мире.

Наконец, война вызвала потрясения на финансовых рынках. Мировые цены на акции снизились, доходность облигаций выросла в крупнейших развитых экономиках и на многих развивающихся рынках, а волатильность увеличилась. Распродажа на рынках пока была сдержанной по сравнению с прошлыми глобальными потрясениями.

Опять же эффекты различаются. В Европе и во многих странах с формирующимся рынком более высокая доходность и расширение кредитных спредов увеличивают бремя обслуживания долга и усложняют рефинансирование как для правительств, так и для компаний. В странах Африки к югу от Сахары и в некоторых странах с низким уровнем дохода на Ближнем Востоке и в Южной Азии и без того скудные резервы и ограниченный доступ к рынкам делают внешние шоки финансовых условий более опасными — особенно учитывая, что возросшие счета за импорт топлива, удобрений и продовольствия увеличивают торговый дефицит и оказывают давление на валюты. На Ближнем Востоке и в других регионах высокий уровень задолженности и ужесточение финансовых условий могут привести к дальнейшему росту стоимости обслуживания долга.

Напротив, развитые страны с глубокими внутренними рынками капитала и некоторые экспортеры сырья с достаточными резервами -Саудовская Аравия и ОАЭ или латиноамериканские производители сырья, такие как Бразилия и Эквадор — могут лучше поглощать рыночные стрессы, даже если они не застрахованы от повышения премий за риск.

Эти каналы показывают, почему экономическое воздействие войны является одновременно глобальным и крайне неравномерным.

Они помогают объяснить, почему один и тот же шок может выглядеть как выигрыш от условий торговли для одних стран, нагрузка на платежный баланс для других и возобновление кризиса стоимости жизни для многих экономик.

Такие сложные побочные эффекты возникают в то время, когда многие экономики имеют ограниченное пространство для поглощения ударов. Многие страны уже столкнулись с рекордно высокими уровнями долга, что вызывает обеспокоенность по поводу устойчивости государственных финансов.

Для преодоления шока и сохранения устойчивости сейчас важнее, чем когда-либо, чтобы страны проводили надлежащую политику. Меры должны быть тщательно выверены с учётом специфических потребностей каждой страны. Странам с ограниченными резервами и малым пространством для бюджетного маневра следует проявлять особую осторожность, отметили аналитики.