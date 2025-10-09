21:13
Саудовский фонд развития и кабмин обсудили строительство Камбаратинской ГЭС-1

Адылбек Касымалиев встретился с исполнительным директором Саудовского фонда развития Султаном Аль-Маршадом. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также реализацию совместных проектов.

Адылбек Касымалиев отметил особый вклад Саудовского фонда развития в укрепление кыргызско-саудовских отношений.

«Между Саудовским фондом развития и Кыргызстаном продолжается плодотворное сотрудничество. Благодаря поддержке фонда успешно реализуются проекты в сферах здравоохранения, транспорта, жилищного строительства и водоснабжения сельских населенных пунктов», — подчеркнул глава кабмина.

В свою очередь Султан Аль-Маршад выразил готовность в дальнейшем развитии взаимодействия и реализации социально значимых инициатив в республике.

Стороны подтвердили заинтересованность в укреплении партнерства, направленного на содействие устойчивому социально-экономическому росту Кыргызстана. В рамках встречи стороны также обсудили перспективы сотрудничества по проекту строительства Камбаратинской ГЭС-1.
