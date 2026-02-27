Садыр Жапаров: Токтогул ГЭСи кайра оңдоп-түзөтүүдөн кийин дагы 50-60 жыл иштейт

Президент Садыр Жапаров «Ынтымак Ордодо» өтүп жаткан республикалык кеңешмеде энергетикалык кырдаалга токтолду.
Анын айтымында, кубаттуулугу 1 860 мегаватт болгон «Камбар-Ата-1» ГЭСинин курулушу жүрүп жатат.
«Кыргызстандын тарыхындагы эң ири энергетикалык долбоор катары аталган ГЭС ишке киргизилгенден кийин, өлкө өзүнүн ички муктаждыктарын камсыз кылуу жана бүткүл аймактын энергетикалык туруктуулугуна салым кошуу менен катар эле электр кубатын толук экспорттоочу өлкө болот», деп эсептейт мамлекет башчысы.
Ошол эле учурда амбициялуу жаңы курулуштарды эле эмес, иштеп жаткан системаларды да иретке келтирилгендиги айтылды.
«Токтогул ГЭСин кошкондо бардык ГЭСтер өткөн кылымдын 50-60-70-жылдары курулган. Ондогон жылдар бою толук кандуу модернизациялоодон өткөрүлгөн эмес. Ошентсе да алар жарым кылымдан ашык убакыттан бери дээрлик токтобой иштеп келген. Мен келгенде алардын техникалык абалы чынында эле оор болчу. Акыркы төрт жылда ГЭСтерге масштабдуу реконструкция иштери жүргүзүлүүдө: Токтогул ГЭСинде төрт агрегат толугу менен жаңыланды, бул анын кубаттуулугун 240 мегаваттка жогорулатууга мүмкүндүк берди. Ошону менен катар 28 жаңы чакан ГЭС курулуп, пайдаланууга берилди. Мындай өз убагында жана системалуу чечимдер кабыл алынбаса, өлкө сөзсүз түрдө электр энергиясынын тартыштыгына учурап, экономикабыз да катуу чектөөлөргө туш болмок. Эми жаңыланган Токтогул ГЭСи дагы бир 50-60 жыл ремонтсуз иштей турган мүмкүнчүлүк бар», -деп кошумчалады президент.