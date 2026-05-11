Без YouTube и «домкрата». Жанарбек Акаев ответил скучающим по прежнему мэру Оша

Мэр Оша Жанарбек Акаев встретился с жителями муниципального территориального управления «Алымбек Датка». В ходе диалога местный житель Динмухамбет Шамшиев выразил недовольство тем, что сотрудники мэрии стали менее активными по сравнению с периодом работы предыдущего градоначальника Женишбека Токторбаева.

«Вы все видели в видеороликах, как прежний мэр заставлял сотрудников бегать и работать. С вашим приходом они поймали «расслабуху». То, что люди озвучивают так много проблем, — признак того, что руководители не бегают и не служат народу», — заявил горожанин.

Жанар Акаев не согласился с таким мнением, отметив, что отсутствие видеоотчетов в соцсетях не означает отсутствие работы.

«Наши службы, вице-мэры иногда работают до трех часов ночи. Просто мы не выходим в YouTube», — сказал мэр.

Новый мэр Оша Жанар Акаев: между дефицитом бюджета и тенью предшественника

Другой житель добавил, что мэру не хватает жесткости в управлении.

«Вам нужно быть строже, над вами нужен такой человек, как Камчыбек Ташиев. Женишбек Токторбаев тут все перевернул и сделал дороги, которые не ремонтировались 40 лет. У вас что нет своего «домкрата»?» — спросил он.

Жанарбек Акаев ответил на это, что предпочитает работать в правовом поле.

«Вот аксакал говорит, что нужен «домкрат». Наш «домкрат» — это закон. Мы впредь будем жить не по понятиям, а по закону. Жизнь по понятиям — это хаос. Поэтому мы решили: пусть даже с небольшой задержкой, но все будем делать законно», — подчеркнул градоначальник.

Мэр также сообщил о финансовой поддержке со стороны руководства страны для развития городской инфраструктуры.

«Поддержка у нас есть. Президент выделил из своего фонда стабилизации 1 миллиард сомов на ремонт улиц и помощь городу. Сейчас мы ведем работы по строительству 50 километров дорог», — заключил Жанарбек Акаев.

Напомним, по поручению президента Садыра Жапарова представители местной власти начали проводить встречи с населением.
