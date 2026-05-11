В Бишкеке пройдет 21-й чемпионат Азии по художественной гимнастике среди юниоров

С 23 по 26 мая 2026 года в Бишкеке пройдет 21-й чемпионат Азии по художественной гимнастике среди юниоров и 17-й Чемпионат Азии среди сениоров. Об этом сообщает Федерация художественной гимнастики.

По ее данным, континентальное первенство объединит сильнейших гимнасток Азии. В соревнованиях примут участие около 180 спортсменок из 18 стран, включая Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Китай, Японию, Южную Корею, Таиланд, Монголию, Малайзию, Сингапур, Филиппины, Лаос, Таджикистан и другие страны региона.

Чемпионат Азии имеет особое значение для международного гимнастического сообщества, поскольку является квалификационным турниром на Азиатские игры 2026 года, которые пройдут в сентябре в городе Нагоя (Япония), а также одним из ключевых международных стартов сезона в преддверии чемпионата мира.

Для Кыргызстана проведение соревнований такого уровня — большая честь и важный шаг в развитии художественной гимнастики в стране. Чемпионат станет возможностью продемонстрировать высокий уровень организации международных спортивных мероприятий, а также познакомить гостей с культурой и традиционным кыргызским гостеприимством.

Ожидается участие ведущих спортсменок Азии, известных тренеров, международных судей и официальных представителей гимнастического сообщества. В течение нескольких соревновательных дней зрителей ждут яркие выступления, высокий уровень конкуренции и атмосфера большого спорта.

На сениорском чемпионате Азии Кыргызстан представят две гимнастки: Злата Аркатова, Асель Арапова. В юниорском чемпионате Азии страну представят три гимнастки: София Яровая, Наиля Омурбекова, Каныкей Стамалиева.

Также в чемпионате Азии примут участие две команды групповых упражнений. Чемпионат Азии проводится совместно с Государственным агентством по физической культуре и спорту КР.
