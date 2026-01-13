Строительство Орто-Токойской ГЭС выходит на завершающий этап

Строительство Орто-Токойской ГЭС выполнено примерно на 80 процентов. Проект реализуется в рамках работы по обеспечению страны стабильным и бесперебойным электроснабжением.

Как сообщили в Минэнерго, основные строительные работы идут по графику. Полностью пройден деривационный тоннель длиной 950 метров, продолжается его укрепление бетоном. Также подготовлен и укреплен грунт в месте разветвления тоннелей, построены стены камеры. Сейчас специалисты готовятся к установке тоннельной развязки с тремя выходами — в двух из них уже смонтированы металлические конструкции.

Здание самой гидроэлектростанции готово на 90 процентов. Уже установлены все три гидротурбины и дисковые затворы, смонтирован каркас крыши. В настоящее время ведутся кровельные работы и завершаются отдельные строительные этапы.

Работы выполняет ОАО «Чакан ГЭС». Мощность Орто-Токойской ГЭС составит 21 мегаватт. Завершить строительство планируется в первом полугодии 2026 года.

Напомним, что проект строительства Орто-Токойской ГЭС был утвержден правительством в июле 2021 года. Контракт на реализацию подписали 24 марта 2023 года. Фактические строительные работы начались в июне 2024 года.