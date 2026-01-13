14:34
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.09
Общество

Строительство Орто-Токойской ГЭС выходит на завершающий этап

Строительство Орто-Токойской ГЭС выполнено примерно на 80 процентов. Проект реализуется в рамках работы по обеспечению страны стабильным и бесперебойным электроснабжением.

Как сообщили в Минэнерго, основные строительные работы идут по графику. Полностью пройден деривационный тоннель длиной 950 метров, продолжается его укрепление бетоном. Также подготовлен и укреплен грунт в месте разветвления тоннелей, построены стены камеры. Сейчас специалисты готовятся к установке тоннельной развязки с тремя выходами — в двух из них уже смонтированы металлические конструкции.

Здание самой гидроэлектростанции готово на 90 процентов. Уже установлены все три гидротурбины и дисковые затворы, смонтирован каркас крыши. В настоящее время ведутся кровельные работы и завершаются отдельные строительные этапы.

Работы выполняет ОАО «Чакан ГЭС». Мощность Орто-Токойской ГЭС составит 21 мегаватт. Завершить строительство планируется в первом полугодии 2026 года.

Напомним, что проект строительства Орто-Токойской ГЭС был утвержден правительством в июле 2021 года. Контракт на реализацию подписали 24 марта 2023 года. Фактические строительные работы начались в июне 2024 года.

Мощность Орто-Токойской ГЭС позволит ежегодно обеспечивать электроэнергией около 15–18 тысяч домохозяйств, в зависимости от уровня потребления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357655/
просмотров: 453
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке проверяют строительные объекты на соблюдение техники безопасности
Перегрев. Ввести госрегулирование цен на недвижимость предлагает Дастан Бекешев
Минстрой прокомментировал ситуацию вокруг строительства городка «Алтай»
Проект городка «Алтай» в Бишкеке не согласовали с Институтом сейсмологии — НАН
Изменен порядок разрешительных документов в сфере строительства и ЖКХ
«Платим за самсы, которые не ели». Президент о Верхне-Нарынском каскаде ГЭС
Экономика Кыргызстана — 2025: рекорды роста и ценовые шоки
ЕАЭС расширяет единый рынок услуг в строительном секторе
В 2026 году в Кыргызстане планируется строительство 17 малых ГЭС
На 36 процентов подорожали жилые дома в Кыргызстане в 2025 году
Популярные новости
Орозо-2026: когда в&nbsp;Кыргызстане начнется мусульманский пост Орозо-2026: когда в Кыргызстане начнется мусульманский пост
&laquo;Эффект помады&raquo;, или Почему в&nbsp;кафе и&nbsp;ресторанах Бишкека полно посетителей «Эффект помады», или Почему в кафе и ресторанах Бишкека полно посетителей
Неделя-24. Чиновники съездили в&nbsp;хадж, а&nbsp;Бишкек продолжает терять свою историю Неделя-24. Чиновники съездили в хадж, а Бишкек продолжает терять свою историю
В&nbsp;Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе В Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе
Бизнес
Снижение мощностей и&nbsp;дефицит топлива: что происходит с&nbsp;ГСМ в&nbsp;России Снижение мощностей и дефицит топлива: что происходит с ГСМ в России
Мечты сбываются с&nbsp;Visa и&nbsp;MBANK: победитель едет в&nbsp;Барселону Мечты сбываются с Visa и MBANK: победитель едет в Барселону
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
13 января, вторник
14:26
Китай представил первое в мире программное обеспечение для хронометража на Луне Китай представил первое в мире программное обеспечение...
14:08
Вступили в силу льготы для предпринимателей, юридических и физлиц
13:55
Полномочия по утверждению норм охраны воздуха передали госорганам
13:46
МЧС объявило штормовое предупреждение в Бишкеке и Чуйской долине. Будет ветер
13:45
Строительство Орто-Токойской ГЭС выходит на завершающий этап