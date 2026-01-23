Годовой дефицит электричества в Кыргызстане достиг 3,9 миллиарда киловатт-часов

Дефицит электроэнергии в Кыргызстане составил 3,9 миллиарда киловатт-часов в прошлом году. Об этом заявили на коллегии Министерства энергетики.

Как отмечается, в 2025-м республика потребила 19,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Собственная выработка составила 15,4 миллиарда.

Основную долю обеспечили крупные ГЭС (12,9 миллиарда), ТЭЦ (2,01 миллиарда), малые ГЭС (0,223 миллиарда) и возобновляемые источники энергии (0,234 миллиарда).

Для покрытия нужд из соседних стран импортировали 3,8 миллиарда киловатт-часов.

При этом в прошлом году в КР активно использовали возможности по развитию зеленой энергетики:

запущены восемь миниГЭС («Аксы», «Боз-Учук», «Кой-Суу» и другие) общей мощностью 44,59 мегаватта;

общая мощность солнечных станций достигла 101,95 мегаватта;

подписаны соглашения на строительство новых ВИЭ мощностью 3 тысячи 150 мегаватт с инвестициями $4,215 миллиарда.

Кроме того, модернизировали действующие ГЭС, мощность которых выросла на 69 мегаватт: