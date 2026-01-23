Годовой дефицит электричества в Кыргызстане достиг 3,9 миллиарда киловатт-часов

Дефицит электроэнергии в Кыргызстане составил 3,9 миллиарда киловатт-часов в прошлом году. Об этом заявили на коллегии Министерства энергетики.
Как отмечается, в 2025-м республика потребила 19,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Собственная выработка составила 15,4 миллиарда.
Основную долю обеспечили крупные ГЭС (12,9 миллиарда), ТЭЦ (2,01 миллиарда), малые ГЭС (0,223 миллиарда) и возобновляемые источники энергии (0,234 миллиарда).
Для покрытия нужд из соседних стран импортировали 3,8 миллиарда киловатт-часов.
При этом в прошлом году в КР активно использовали возможности по развитию зеленой энергетики:
-
запущены восемь миниГЭС («Аксы», «Боз-Учук», «Кой-Суу» и другие) общей мощностью 44,59 мегаватта;
-
общая мощность солнечных станций достигла 101,95 мегаватта;
-
подписаны соглашения на строительство новых ВИЭ мощностью 3 тысячи 150 мегаватт с инвестициями $4,215 миллиарда.
Кроме того, модернизировали действующие ГЭС, мощность которых выросла на 69 мегаватт:
-
Токтогульская ГЭС: завершилась реабилитация гидроагрегата № 3 (+60 мегаватт). Общая мощность станции после модернизации четырех агрегатов увеличилась на 240 мегаватт.
-
Уч-Курганская ГЭС: обновили второй гидроагрегат (+9 мегаватт). В 2026-м планируется завершить реконструкцию оставшихся двух агрегатов.