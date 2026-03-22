Власть

Глава кабмина напомнил о выгодах двух мегапроектов, в которых задействована КР

Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан, Камбаратинская ГЭС-1, солнечные и ветровые электростанции — эти инициативы укрепят экономику, сократят дефицит энергии и сделают страну более привлекательной для инвесторов. КР запускает масштабные инфраструктурные и энергетические проекты. Об этом в интервью телеканалу «Мир» заявил председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Среди ключевых инициатив — строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан стоимостью $4,7 миллиарда и Камбаратинской ГЭС-1, а также развитие солнечных и ветроэлектростанций с участием международных инвесторов.

Глава кабмина отметил, что завершение мегапроектов позволит стране сократить дефицит электроэнергии, расширить промышленное производство и усилить инвестиционную привлекательность.

Строительство железной дороги ускорит перевозку грузов с Востока на Запад на неделю, а Камбаратинская ГЭС-1 обеспечит стабильное накопление воды для Токтогульской ГЭС и поставки энергии соседним государствам.

По словам Адылбека Касымалиева, сейчас в проектах заняты более 4 тысяч рабочих и 5,5 тысячи единиц техники, а их завершение запланировано к 2030 году.

Кыргызстан активно развивает возобновляемую энергетику. Уже подписаны соглашения на солнечные электростанции общей мощностью около 6 тысяч мегаватт, а совместно с российской корпорацией «Росатом» строится ветроэлектростанция на Иссык-Куле, запуск первой очереди которой намечен на конец 2026 года, полной — на 2027-й.

В своем интервью председатель кабинета министров подчеркнул главное, что решение вопросов границ с соседними странами стало важным фактором для привлечения инвестиций, создавая безопасную среду для международных партнеров.
