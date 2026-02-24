Реконструкцией Лебединовской ГЭС займется китайская корпорация

ОАО «Чакан ГЭС» заключило договор с генеральным подрядчиком по реконструкции Лебединовской ГЭС — China National Heavy Machinery Corporation. Об этом сообщила пресс-служба ОАО.

Как отмечается, специалисты приступили к подготовке проектно-сметной документации.

Проект предусматривает обновление оборудования, повышение производительности и продление срока службы станции. Реализация работ обеспечит следующие показатели:

увеличение установленной мощности с 7,6 до 10 мегаватт;

рост годовой выработки электроэнергии с 37,2 до 53,5 миллиона киловатт-часов (прирост составит около 44 процентов);

повышение общей надежности гидроэлектростанции.





Строительство заняло один год и две недели. В 1943-м Фрунзе (ныне Бишкек) получил жизненно необходимую энергию. Это позволило запустить эвакуированные заводы, которые обеспечивали фронт.