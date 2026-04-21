При строительстве ГЭС в Кеминском районе выявлены экологические нарушения

Чуйское региональное управление службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР провело внеплановую проверку деятельности ОсОО «Энергия Будущего».

Установлено, что компания осуществляет строительство малой гидроэлектростанции (ГЭС) в урочище Сары-Кунгой Кичи-Кеминского айыл окмоту Кеминского района Чуйской области. В ходе проверки выявлены нарушения требований природоохранного законодательства, в том числе несоблюдение экологических норм при проведении строительных работ, что повлекло негативное воздействие на окружающую среду.

Итоги проверки:

  • зафиксированы нарушения экологических требований;
  • подтвержден факт негативного воздействия на природную среду.

По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений с установлением конкретных сроков исполнения. В целях возмещения причиненного ущерба предъявлен иск на сумму 16 миллионов 353 тысячи 792 сома. Материалы направлены для рассмотрения в установленном порядке. 
Материалы по теме
Строительство Орто-Токойской ГЭС выходит на завершающий этап
Глава кабмина напомнил о выгодах двух мегапроектов, в которых задействована КР
Садыр Жапаров: Токтогул ГЭСи кайра оңдоп-түзөтүүдөн кийин дагы 50-60 жыл иштейт
Государственный банк развития финансирует строительство шести ГЭС и одной СЭС
Реконструкцией Лебединовской ГЭС займется китайская корпорация
В Чаткале 31,6 гектара земель перевели под строительство новой ГЭС
Годовой дефицит электричества в Кыргызстане достиг 3,9 миллиарда киловатт-часов
Строительство Орто-Токойской ГЭС выходит на завершающий этап
«Платим за самсы, которые не ели». Президент о Верхне-Нарынском каскаде ГЭС
В 2026 году в Кыргызстане планируется строительство 17 малых ГЭС
В&nbsp;Кыргызстане сегодня произошло землетрясение магнитудой 3,5 В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение магнитудой 3,5
Военная техника и&nbsp;запрет на&nbsp;передвижение. На&nbsp;Иссык-Куле вводят комендантский час Военная техника и запрет на передвижение. На Иссык-Куле вводят комендантский час
Раису Атамбаеву вызвали на&nbsp;допрос в&nbsp;МВД&nbsp;&mdash; заявление дочери Раису Атамбаеву вызвали на допрос в МВД — заявление дочери
В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области объявили штормовое предупреждение В Бишкеке и Чуйской области объявили штормовое предупреждение
Бизнес
Коллектив &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; скорбит в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Мурата Сулайманова Коллектив «Газпром Кыргызстан» скорбит в связи с кончиной Мурата Сулайманова
DemirBank запустил образовательный кредит под 0&nbsp;процентов DemirBank запустил образовательный кредит под 0 процентов
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лучший работодатель&raquo; на&nbsp;премии HR&nbsp;Excellence 2026 «Элдик Банк» — «Лучший работодатель» на премии HR Excellence 2026
Экоакция к&nbsp;Дню Земли: KOICA и&nbsp;JICA укрепляют связи через K-культуру Экоакция к Дню Земли: KOICA и JICA укрепляют связи через K-культуру
