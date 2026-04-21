При строительстве ГЭС в Кеминском районе выявлены экологические нарушения

Чуйское региональное управление службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР провело внеплановую проверку деятельности ОсОО «Энергия Будущего».

Установлено, что компания осуществляет строительство малой гидроэлектростанции (ГЭС) в урочище Сары-Кунгой Кичи-Кеминского айыл окмоту Кеминского района Чуйской области. В ходе проверки выявлены нарушения требований природоохранного законодательства, в том числе несоблюдение экологических норм при проведении строительных работ, что повлекло негативное воздействие на окружающую среду.

зафиксированы нарушения экологических требований;

подтвержден факт негативного воздействия на природную среду.

Итоги проверки:

По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений с установлением конкретных сроков исполнения. В целях возмещения причиненного ущерба предъявлен иск на сумму 16 миллионов 353 тысячи 792 сома. Материалы направлены для рассмотрения в установленном порядке.