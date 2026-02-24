21:48
USD 87.45
EUR 103.05
RUB 1.14
Экономика

Государственный банк развития финансирует строительство шести ГЭС и одной СЭС

ОАО «Государственный банк развития Кыргызской Республики» финансирует строительство шести гидроэлектростанций и одной солнечной электростанции, сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Общая стоимость проектов составляет 21,6 миллиарда сомов. Совокупная установленная мощность — 148,3 мегаватта, а планируемая ежегодная выработка — 629,7 миллиона киловатт-часов электроэнергии.

«Реализация проектов позволит покрыть порядка 16 процентов текущего дефицита электроэнергии в стране и повысить устойчивость национальной энергосистемы», — отметили в ведомстве.

В Министерстве финансов также акцентировали внимание на том, что проекты обеспечат мультипликативный эффект: создадут рабочие места, увеличат налоговые поступления и поспособствуют развитию инфраструктуры — дорог и линий электропередачи.

«Развитие зеленой энергетики поможет снизить углеродный след и расширит возможности для орошения в аграрном секторе», — подчеркнули в ведомстве.
