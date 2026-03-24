Строительство Орто-Токойской ГЭС выходит на завершающий этап

Строительство Орто-Токойской ГЭС выходит на финишную прямую. В Министерстве энергетики сообщают, что основные работы почти завершили, и станцию готовят к запуску.

Сейчас строители прокладывают дороги, чтобы доставить тяжелую технику к местам установки высоковольтных столбов (ЛЭП). Там копают ямы под фундаменты — это нужно, чтобы соединить новую ГЭС с общей электросетью страны.

Один из самых сложных этапов уже позади: рабочие полностью пробили подземный тоннель длиной почти в километр (950 метров). Чтобы он был прочным и выдерживал напор воды, его изнутри укрепили бетоном и специальным металлом. Закончили заливку бетонной шахты, через которую вода будет поступать на станцию, и начали строить здание, где разместят механизмы для управления потоком воды.

В «сердце» ГЭС — машинном зале — строители подготовили основу для генератора и сейчас собирают первую турбину.

Параллельно укрепляют берега канала специальными сетками с камнями (габионами), чтобы вода не размывала землю, и устанавливают системы очистки воды.

Запустить Орто-Токойскую ГЭС планируют в этом году. Это даст региону больше собственной «чистой» электроэнергии и поможет избежать перебоев со светом, отметили в ведомстве.