В Чаткале 31,6 гектара земель перевели под строительство новой ГЭС

Кабинет министров Кыргызстана утвердил трансформацию земельного участка площадью 31,59 гектара в селе Каныш-Кыя Чаткальского района для строительства малой гидроэлектростанции.

Согласно документу, участок, находящийся в госсобственности, перевели из категорий «земли сельхозназначения» и «земли лесного фонда» в категорию «земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения».

Трансформация включает:

14,61 гектара сугатных земель, 1,36 гектара огородов, 2,87 гектара неиспользуемых земель и 0,25 гектара богарных земель;

12,5 гектара земель лесного фонда, относящихся к Чаткальскому лесхозу (включая участки под пастбища, дороги и земельные полосы вдоль рек).

Местной госадминистрации Чаткала поручили:

внести изменения в учет земель;

обеспечить использование участка строго по назначению;

восстановить утраченные сельхозугодья за счет земель низкой продуктивности;

разработать и утвердить градостроительную документацию;

обеспечить археологический надзор при земляных и строительных работах;

изъять участок в случае его неиспользования или использования не по назначению.

Постановление вступит в силу через десять дней.