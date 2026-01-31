11:33
В Чаткале 31,6 гектара земель перевели под строительство новой ГЭС

Кабинет министров Кыргызстана утвердил трансформацию земельного участка площадью 31,59 гектара в селе Каныш-Кыя Чаткальского района для строительства малой гидроэлектростанции. 

Согласно документу, участок, находящийся в госсобственности, перевели из категорий «земли сельхозназначения» и «земли лесного фонда» в категорию «земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения».

Трансформация включает:

  • 14,61 гектара сугатных земель, 1,36 гектара огородов, 2,87 гектара неиспользуемых земель и 0,25 гектара богарных земель;
  • 12,5 гектара земель лесного фонда, относящихся к Чаткальскому лесхозу (включая участки под пастбища, дороги и земельные полосы вдоль рек).

Местной госадминистрации Чаткала поручили:

  • внести изменения в учет земель;
  • обеспечить использование участка строго по назначению;
  • восстановить утраченные сельхозугодья за счет земель низкой продуктивности;
  • разработать и утвердить градостроительную документацию;
  • обеспечить археологический надзор при земляных и строительных работах;
  • изъять участок в случае его неиспользования или использования не по назначению.

Постановление вступит в силу через десять дней.
