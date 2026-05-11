Власть

Президент США Дональд Трамп посетит Китай с государственным визитом

Президент США Дональд Трамп с 13 по 15 мая посетит Китай с государственным визит. Об этом сообщает МИД КНР.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин намерены обсудить вопросы по Ирану, Тайваню, искусственному интеллекту и ядерному оружию

«По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент США Дональд Трамп с 13 по 15 мая посетит Китай с государственным визитом», — говорится в сообщении.

Указано, что Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин намерены обсудить вопросы по Ирану, Тайваню, искусственному интеллекту и ядерному оружию.

Отмечается, что главы стран также поднимут вопрос продления сделки по важным минералам.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что американский лидер посетит Китай и встретится с председателем КНР в Пекине 14 и 15 мая. Она добавила, что супруга американского лидера Мелания и Трамп примут Си Цзиньпина и его жену Пэн Лиюань в Вашингтоне с ответным визитом позже в этом году.
