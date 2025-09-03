Путин и Алиев пересеклись в Пекине и пожали друг другу руки, но встречи не будет

Первая после обострения отношений России и Азербайджана личная встреча президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева прошла в Пекине.

Фото — скриншот с видеозаписи

Они пересеклись на праздновании 80-летия победы над милитаристской Японией и Победы во Второй мировой войне. Путин и Алиев на ходу пожали друг другу руки и коротко обменялись словами.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков проинформировал, что отдельной встречи главы РФ с президентом Азербайджана не запланировано.

Обострение отношений между Москвой и Баку началось после крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау. В конце июня в Екатеринбурге произошли жесткое задержание нескольких десятков выходцев из Азербайджана и смерть двух из них. Это привело к усугублению конфликта. В ответ в Азербайджане арестовали российских журналистов, айтишников и туристов, а также закрыли информагентство «Sputnik Азербайджан».