14:09
USD 87.38
EUR 101.75
RUB 1.08
Власть

Путин и Алиев пересеклись в Пекине и пожали друг другу руки, но встречи не будет

Первая после обострения отношений России и Азербайджана личная встреча президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева прошла в Пекине.

— скриншот с видеозаписи
Фото — скриншот с видеозаписи

Они пересеклись на праздновании 80-летия победы над милитаристской Японией и Победы во Второй мировой войне. Путин и Алиев на ходу пожали друг другу руки и коротко обменялись словами.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков проинформировал, что отдельной встречи главы РФ с президентом Азербайджана не запланировано.

Обострение отношений между Москвой и Баку началось после крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау. В конце июня в Екатеринбурге произошли жесткое задержание нескольких десятков выходцев из Азербайджана и смерть двух из них. Это привело к усугублению конфликта. В ответ в Азербайджане арестовали российских журналистов, айтишников и туристов, а также закрыли информагентство «Sputnik Азербайджан».
Ссылка: https://24.kg/vlast/342045/
просмотров: 788
Версия для печати
Материалы по теме
Баку и Ереван сегодня подпишут мирное соглашение в Белом доме — Трамп
Лидеры Азербайджана и Армении встретятся в Вашингтоне при участии Трампа
Подарок Ильхама Алиева. Азербайджан построит детскую больницу в Бишкеке
Азербайджан решил подать иск против России из-за крушения самолета AZAL
Ильхам Алиев и Никол Пашинян впервые проводят переговоры без посредников
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил поездку в Москву на 9 Мая
В Кыргызстан прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев
Садыр Жапаров сделал заявление для СМИ по итогам переговоров с Ильхамом Алиевым
Госвизит Садыра Жапарова в Азербайджан. Какие документы подписаны
В Баку состоялась церемония официальной встречи Садыра Жапарова и Ильхама Алиева
Популярные новости
Камчыбек Ташиев приказал задержать подрядчика, ремонтировавшего дорогу в&nbsp;Нарыне Камчыбек Ташиев приказал задержать подрядчика, ремонтировавшего дорогу в Нарыне
Камчыбек Ташиев едва сдержал слезы, рассказав о&nbsp;маме в&nbsp;телеинтервью Камчыбек Ташиев едва сдержал слезы, рассказав о маме в телеинтервью
Концептуальное выступление Садыра Жапарова в&nbsp;Джалал-Абаде. Главные цитаты Концептуальное выступление Садыра Жапарова в Джалал-Абаде. Главные цитаты
Если воды не&nbsp;будет&nbsp;&mdash; посадим. Камчыбек Ташиев пригрозил главе айыл окмоту Если воды не будет — посадим. Камчыбек Ташиев пригрозил главе айыл окмоту
Бизнес
Скорость, качество, возможности: Beeline развивает сеть Скорость, качество, возможности: Beeline развивает сеть
С&nbsp;1&nbsp;сентября штраф за&nbsp;отсутствие ОСАГО&nbsp;&mdash; как оплатить онлайн с&nbsp;кешбэком С 1 сентября штраф за отсутствие ОСАГО — как оплатить онлайн с кешбэком
Акция от&nbsp;Bakai Bank: бонусы для пенсионеров Акция от Bakai Bank: бонусы для пенсионеров
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает детскую карту Optima Gold «Оптима Банк» запускает детскую карту Optima Gold
3 сентября, среда
14:00
«Шайтан приказал»: как суеверия используются для оправдания насилия «Шайтан приказал»: как суеверия используются для оправд...
13:49
Кыргызстан вошел в топ-5 стран по пошиву одежды для России
13:43
Не повторять трагедию. Депутат просит отремонтировать аварийный мост в Лахоле
13:37
Убийство экс-спикера Рады: подозреваемый заявил о мести властям Украины
13:30
В парламенте подняли вопрос повышения пенсии ветеранам милиции