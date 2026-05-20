17:52
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.21
Бизнес

«Банк Компаньон» отмечен наградой от Visa за сервис Visa Direct Account & Wallet

Фото компании. Запуск Visa Direct Account & Wallet стал важным этапом, открыв клиентам банка новые возможности для быстрых и удобных переводов за рубеж

«Банк Компаньон» получил специальную награду от Visa за запуск первого в Кыргызстане сервиса Visa Direct Account & Wallet — решения для международных переводов на банковские счета и цифровые кошельки.

Награда вручена в рамках встречи представителей Visa в Центральной Азии и «Банка Компаньон», посвященной развитию трансграничных платежей и расширению цифровых финансовых сервисов в регионе.

«Запуск Visa Direct Account & Wallet в Кыргызстане отражает развитие современных платежных решений, которые делают международные переводы более быстрыми, удобными и доступными для пользователей. Мы рады поддерживать внедрение таких сервисов в стране», — отметил вице-президент и региональный менеджер Visa в Центральной Азии Санжар Сулейманов.

Сервис Visa Direct Account & Wallet позволяет осуществлять международные переводы на банковские счета и цифровые кошельки за рубежом. «Банк Компаньон» стал первым в Кыргызстане, кто внедрил данное решение.

На сегодня сервис доступен во всех отделениях банка и охватывает основные международные направления, включая страны Азии, Ближнего Востока, США и другие регионы.

«Для нас важно внедрять решения, которые делают международные переводы проще и удобнее для клиентов. Visa Direct Account & Wallet позволяет нам предложить более быстрые и современные сценарии трансграничных переводов», — отметил заместитель председателя правления «Банка Компаньон» Кубанычбек Бапа уулу.

Запуск сервиса стал значимым этапом развития рынка трансграничных платежей в стране, расширив возможности клиентов по осуществлению быстрых и удобных международных переводов. Сегодня международные переводы постепенно становятся частью повседневной финансовой жизни. Пользователи ожидают простоты, скорости и прозрачности операций — без лишних шагов и сложных процедур, прямо внутри привычных цифровых сервисов.

Экономика Кыргызстана тесно связана с внешними рынками, торговлей и международными расчетами, поэтому спрос на удобные и быстрые переводы продолжает расти. В этих условиях особую важность приобретают решения, которые обеспечивают не только доступность сервиса, но и высокую скорость, прозрачность и удобство использования.

Запуск Visa Direct Account & Wallet стал важным этапом как в развитии современных трансграничных платежей в Кыргызстане, так и в расширении цифровых сервисов «Банка Компаньон», открыв клиентам банка новые возможности для быстрых и удобных переводов за рубеж в рамках привычных банковских сервисов.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/374638/
просмотров: 294
Версия для печати
Материалы по теме
Льготная ипотека на квартиры в Royal Central Park от «Банка Компаньон»
«Банк Компаньон» первым в КР запускает переводы Visa Direct for Account & Wallet
«Банк Компаньон» вручил квартиру и объявил новую акцию на 1 миллион сомов
Зима у моря: «Банк Компаньон» вручил клиентам путевки в Таиланд
«Банк Компаньон» вручил очередной миллион
«Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
Порекомендовали «Компаньон Бизнес» — получили бонус
Посол Европейского союза посетил «Банк Компаньон»
«Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
«Банк Компаньон» вручил первый миллион по акции «Ключ к миллиону»
Популярные новости
Экономика Узбекистана выходит на&nbsp;глобальный уровень Экономика Узбекистана выходит на глобальный уровень
Курс на&nbsp;$45&nbsp;миллиардов: &laquo;Дордой Страхование&raquo; и&nbsp;Sinosure Курс на $45 миллиардов: «Дордой Страхование» и Sinosure
Kia Center Bishkek: автокредит под 4&nbsp;процента без первого взноса Kia Center Bishkek: автокредит под 4 процента без первого взноса
Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; отмечен наградой от&nbsp;Visa за&nbsp;сервис Visa Direct Account &amp;&nbsp;Wallet «Банк Компаньон» отмечен наградой от Visa за сервис Visa Direct Account & Wallet
Binance запускает пользовательскую кампанию в&nbsp;Кыргызстане Binance запускает пользовательскую кампанию в Кыргызстане
Каждая оплата&nbsp;&mdash; шанс на&nbsp;iPhone 17: MBANK запускает масштабную акцию с&nbsp;MPay Каждая оплата — шанс на iPhone 17: MBANK запускает масштабную акцию с MPay
40&nbsp;самых талантливых детей попадут в&nbsp;масштабное ТВ-шоу &laquo;Ты&nbsp;супер! Кыргызстан&raquo; 40 самых талантливых детей попадут в масштабное ТВ-шоу «Ты супер! Кыргызстан»
20 мая, среда
17:39
В Караколе полностью обновляют областную школу-интернат В Караколе полностью обновляют областную школу-интернат...
17:35
Постановления о нарушениях ПДД будут доставлять гражданам через «Түндүк»
17:20
Когда прекратят практику перевода школ в Бишкеке на онлайн — ответ мэра
17:06
Депутат ЖК заявила о домогательствах во время религиозного целительства
16:50
«Банк Компаньон» отмечен наградой от Visa за сервис Visa Direct Account & Wallet