«Банк Компаньон» отмечен наградой от Visa за сервис Visa Direct Account & Wallet

«Банк Компаньон» получил специальную награду от Visa за запуск первого в Кыргызстане сервиса Visa Direct Account & Wallet — решения для международных переводов на банковские счета и цифровые кошельки.

Награда вручена в рамках встречи представителей Visa в Центральной Азии и «Банка Компаньон», посвященной развитию трансграничных платежей и расширению цифровых финансовых сервисов в регионе.

«Запуск Visa Direct Account & Wallet в Кыргызстане отражает развитие современных платежных решений, которые делают международные переводы более быстрыми, удобными и доступными для пользователей. Мы рады поддерживать внедрение таких сервисов в стране», — отметил вице-президент и региональный менеджер Visa в Центральной Азии Санжар Сулейманов.

Сервис Visa Direct Account & Wallet позволяет осуществлять международные переводы на банковские счета и цифровые кошельки за рубежом. «Банк Компаньон» стал первым в Кыргызстане, кто внедрил данное решение.

На сегодня сервис доступен во всех отделениях банка и охватывает основные международные направления, включая страны Азии, Ближнего Востока, США и другие регионы.

«Для нас важно внедрять решения, которые делают международные переводы проще и удобнее для клиентов. Visa Direct Account & Wallet позволяет нам предложить более быстрые и современные сценарии трансграничных переводов», — отметил заместитель председателя правления «Банка Компаньон» Кубанычбек Бапа уулу.

Запуск сервиса стал значимым этапом развития рынка трансграничных платежей в стране, расширив возможности клиентов по осуществлению быстрых и удобных международных переводов. Сегодня международные переводы постепенно становятся частью повседневной финансовой жизни. Пользователи ожидают простоты, скорости и прозрачности операций — без лишних шагов и сложных процедур, прямо внутри привычных цифровых сервисов.

Экономика Кыргызстана тесно связана с внешними рынками, торговлей и международными расчетами, поэтому спрос на удобные и быстрые переводы продолжает расти. В этих условиях особую важность приобретают решения, которые обеспечивают не только доступность сервиса, но и высокую скорость, прозрачность и удобство использования.

Запуск Visa Direct Account & Wallet стал важным этапом как в развитии современных трансграничных платежей в Кыргызстане, так и в расширении цифровых сервисов «Банка Компаньон», открыв клиентам банка новые возможности для быстрых и удобных переводов за рубеж в рамках привычных банковских сервисов.