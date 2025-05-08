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Власть

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил поездку в Москву на 9 Мая

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил поездку в Москву на 9 Мая. Об этом сказал помощник лидера России Юрий Ушаков.

из архива
Фото из архива. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил поездку в Москву на 9 Мая

«Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву», — уточнил он.

10 мая в Азербайджане отмечают день рождения первого президента страны Гейдара Алиева, отца действующего главы государства.

Помимо Ильхама Алиева, визит в Москву также отменил глава Лаоса Тхонглун Сисулит. Он заразился коронавирусом. Вместо него Лаос на торжествах представит министр иностранных дел.

Приедет ли кто-либо представлять Азербайджан взамен Ильхама Алиева, пока не уточняется.

В столицу России начали прибывать первые гости. Накануне прилетел председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее Юрий Ушаков информировал, что среди приглашенных на Парад Победы — главы Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, а также Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, Китая, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и других стран. В мероприятии также примут участие три частично признанных государства — Палестина, Абхазия и Южная Осетия.

Индия, Никарагуа и Южно-Африканская Республика направят на парад высокопоставленные делегации, хотя главы этих стран лично присутствовать не будут.

В параде также примут участие военные подразделения из 13 государств, включая Азербайджан, Вьетнам, Беларусь, Египет, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Лаос, Монголию, Мьянму, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328432/
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