Власть

Ильхам Алиев присоединится к Консультативной встрече глав стран Центральной Азии

Президент Азербайджана присоединится к Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Она пройдет 16 ноября в Ташкенте и станет седьмой по счету. Об этом сообщает «Газета» со ссылкой на источник в МИД.

Ильхам Алиев поблагодарил лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева за приглашение.

Ранее он присутствовал на консультативных встречах в Душанбе в 2023 году и Астане в 2024-м — оба раза в статусе почетного гостя и в расширенном формате.

По словам Ильхама Алиева, Азербайджан и страны Центральной Азии формируют «единое историко-культурное, географическое и геополитическое пространство, обладающее растущим стратегическим значением».

«Каспийское море, на первый взгляд, может физически отделять Азербайджан от государств Центральной Азии, но на самом деле является значимым фактором объединения. Сегодня Каспийское море — это не просто географическое понятие, оно прежде всего символ стратегического единства, экономического потенциала и исторического сотрудничества наших народов», — сказал он.

Азербайджанский президент считает, что страны объединяет не только география, но и историко-культурные связи, общие религиозные и духовные ценности, традиции и обычаи.

Консультативная встреча глав государств Центральной Азии — ежегодная встреча президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Как правило, саммит проводится в одной из этих пяти стран по очереди. Цель таких встреч — обсуждение регионального сотрудничества, содействие эффективному взаимодействию и интеграции.
