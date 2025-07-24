Подарок Ильхама Алиева. Азербайджан построит детскую больницу в Бишкеке

Азербайджан построит детскую больницу в Бишкеке. Об этом журналистам сообщил управляющий делами президента Кыргызстана Каныбек Туманбаев.

По его словам, решение принято во время встречи президентов КР и Азербайджана Садыра Жапарова и Ильхама Алиева.

Первоначально планировалось построить больницу в Иссык-Кульской области, однако после официального визита Садыра Жапарова в Азербайджан и переговоров решено возвести ее в Бишкеке. На сегодня ведется подготовительная работа. Ожидается, что это будет современное медицинское учреждение с полным оснащением.

«Это будет подарком Ильхама Алиева Кыргызстану», — отметил Каныбек Туманбаев.