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Власть

Подарок Ильхама Алиева. Азербайджан построит детскую больницу в Бишкеке

Азербайджан построит детскую больницу в Бишкеке. Об этом журналистам сообщил управляющий делами президента Кыргызстана Каныбек Туманбаев.

По его словам, решение принято во время встречи президентов КР и Азербайджана Садыра Жапарова и Ильхама Алиева.

Первоначально планировалось построить больницу в Иссык-Кульской области, однако после официального визита Садыра Жапарова в Азербайджан и переговоров решено возвести ее в Бишкеке. На сегодня ведется подготовительная работа. Ожидается, что это будет современное медицинское учреждение с полным оснащением.

«Это будет подарком Ильхама Алиева Кыргызстану», — отметил Каныбек Туманбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337328/
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