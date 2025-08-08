Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Белом доме. Об этом президент США написал в своей соцсети Truth Social.

Фото из архива. Никол Пашинян и Ильхам Алиев сегодня подпишут мирное соглашение в Белом доме, заявил президент США

«Я с нетерпением жду завтрашнего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Белый дом для участия в историческом мирном саммите. Эти две страны находятся в состоянии войны на протяжении многих лет, что привело к гибели тысяч людей. Многие лидеры пытались положить конец этой войне, но безрезультатно, пока не появился «ТРАМП», — отметил он.

Лидер Соединенных Штатов также заявил, что администрация долгое время ведет переговоры с обеими сторонами, и анонсировал церемонию подписания мирного соглашения, которое, по его словам, пройдет сегодня.

«США также подпишут двусторонние соглашения с обоими государствами о совместном развитии экономических возможностей, чтобы мы могли полностью раскрыть потенциал Южного Кавказа... Это будет исторический день для Армении, Азербайджана, Соединенных Штатов и всего мира. До встречи!» — добавил Дональд Трамп.

Напомним, в начале июля в Абу-Даби президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян начали переговоры по мирному соглашению.

Переговоры о заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией продолжаются уже несколько лет. В марте 2025 года внешнеполитические ведомства двух стран сообщили, что мирное соглашение готово к подписанию. В Ереване отмечали, что за все время обсуждений документ претерпел «существенную эволюцию». Глава Азербайджана говорил, что пришло время «установить мир на Южном Кавказе».

Известно, что документом Армения и Азербайджан признают территориальную целостность и нерушимость границ друг друга и, исходя из этого, проводят их делимитацию и демаркацию.