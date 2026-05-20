Чиновники подсчитали экономию при переходе на электронные дневники и журналы

Внедрение электронного дневника в школах Кыргызстана позволило сэкономить 180-190 миллионов сомов родительских денег, а переход на электронный журнал — 20 миллионов сомов бюджетных средств. Об этом сообщила министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева на встрече с родителями в Бишкеке.

По ее словам, электронный дневник позволяет дистанционно отслеживать достижения учащихся, оценивать работу учителей, не дает возможности субъективно изменять оценки.

Заместитель министра по цифровизации Лира Самыкбаева добавила, что электронный дневник ввели в первую очередь для удобства учителей — сократить их бумажную работу, чтобы не вводить одну и ту же информацию в несколько журналов.

«Если ребенок не может пользоваться телефоном или не запоминает, что задали на дом, то родители без проблем могут покупать бумажные дневники. Мы это приветствуем, можете продолжать это делать», — сказала она.

Отметим, одна из родительниц сообщила, что электронный дневник зависает.