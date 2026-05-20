17:11
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.21
Общество

Чиновники подсчитали экономию при переходе на электронные дневники и журналы

Внедрение электронного дневника в школах Кыргызстана позволило сэкономить 180-190 миллионов сомов родительских денег, а переход на электронный журнал — 20 миллионов сомов бюджетных средств. Об этом сообщила министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева на встрече с родителями в Бишкеке.

По ее словам, электронный дневник позволяет дистанционно отслеживать достижения учащихся, оценивать работу учителей, не дает возможности субъективно изменять оценки.

Заместитель министра по цифровизации Лира Самыкбаева добавила, что электронный дневник ввели в первую очередь для удобства учителей — сократить их бумажную работу, чтобы не вводить одну и ту же информацию в несколько журналов.

«Если ребенок не может пользоваться телефоном или не запоминает, что задали на дом, то родители без проблем могут покупать бумажные дневники. Мы это приветствуем, можете продолжать это делать», — сказала она.

Отметим, одна из родительниц сообщила, что электронный дневник зависает.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/374637/
просмотров: 206
Версия для печати
Материалы по теме
Минпросвещения получило служебные автомобили отечественного производства
Учителя школы для незрячих жалуются на проблемы с системой «Э-Күндөлүк»
Лицеи уходят в прошлое. В Кыргызстане запускают профильные школы
Через «Э-Кундолук» поступило 25 тысяч обращений детей о проблемах в школе и дома
Минпросвещения цифровизирует отбор учителей на ведомственные награды
Министр просвещения обсудила с послом Китая сотрудничество в сфере образования
В пилотных школах Кыргызстана создают демонстрационные участки и сады
За нарушения приостановлено признание аккредитационного агентства. Какого?
Минпросвещения: Трудности в 1-2-х классах не с программой, а с адаптацией
Кендирбаева: Подготовленные за счет государства кадры должны работать в КР
Популярные новости
На&nbsp;дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию На дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию
В&nbsp;Бишкеке опять ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;18-20 мая В Бишкеке опять ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 18-20 мая
На&nbsp;Иссык-Куль снова можно будет доехать поездом: график и&nbsp;цены На Иссык-Куль снова можно будет доехать поездом: график и цены
ГКНБ предупредил о&nbsp;тюремных сроках за&nbsp;попытки сыграть на&nbsp;межнациональной теме ГКНБ предупредил о тюремных сроках за попытки сыграть на межнациональной теме
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; отмечен наградой от&nbsp;Visa за&nbsp;сервис Visa Direct Account &amp;&nbsp;Wallet «Банк Компаньон» отмечен наградой от Visa за сервис Visa Direct Account & Wallet
Binance запускает пользовательскую кампанию в&nbsp;Кыргызстане Binance запускает пользовательскую кампанию в Кыргызстане
Каждая оплата&nbsp;&mdash; шанс на&nbsp;iPhone 17: MBANK запускает масштабную акцию с&nbsp;MPay Каждая оплата — шанс на iPhone 17: MBANK запускает масштабную акцию с MPay
40&nbsp;самых талантливых детей попадут в&nbsp;масштабное ТВ-шоу &laquo;Ты&nbsp;супер! Кыргызстан&raquo; 40 самых талантливых детей попадут в масштабное ТВ-шоу «Ты супер! Кыргызстан»
20 мая, среда
17:06
Депутат ЖК заявила о домогательствах во время религиозного целительства Депутат ЖК заявила о домогательствах во время религиозн...
16:50
«Банк Компаньон» отмечен наградой от Visa за сервис Visa Direct Account & Wallet
16:43
Программа сложная, учебники тяжелые, «Кундолук» виснет — жалобы по 12-летке
16:35
Чиновники подсчитали экономию при переходе на электронные дневники и журналы
15:57
Рынок напитков в Кыргызстане: заводы увеличили выпуск на 23,5 процента