Депутат ЖК заявила о домогательствах во время религиозного целительства

В регионах Кыргызстана женщины и девушки подвергаются домогательствам во время обрядов «дем салуу» (религиозное целительство), сообщила депутат Эльвира Сурабалдиева на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, в одном из районов из-за подобного случая разгорелся большой скандал. Местные жители обратились к нардепу с просьбой озвучить проблему и призвать к обеспечению безопасности женщин и девочек.

«Я бы хотела обратиться к айыл окмоту и депутатам местных кенешей: пожалуйста, не отправляйте туда женщин, а особенно молодых, несовершеннолетних девушек. В одном из районов из-за этого произошел большой скандал, этот вопрос сейчас разбирают внутри сел. Имеют место случаи неподобающего отношения и домогательств», — заявила Эльвира Сурабалдиева.

Она добавила, что власти обязаны взять это под контроль, так как безопасность женщин и девочек необходима государству.

Стоит отметить, что в самом Кыргызстане тема домогательства во время религиозных или эзотерических обрядов ранее широко в публичном пространстве не поднималась. Однако для соседних стран Центральной Азии эта проблема уже давно стала источником громких скандалов.

В Узбекистане в последние годы журналисты неоднократно освещали резонансные дела, связанные с неподобающим поведением лиц, именовавших себя муллами или народными целителями. Под предлогом снятия порчи, изгнания бесов или духовного лечения они совершали действия сексуализированного характера в отношении доверявшихся им женщин. Также недавно широкий резонанс вызвала история Эммануэллы Наурызбаевой из Казахстана, которая публично заявила о домогательствах в мечети в Актобе.