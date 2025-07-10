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Власть

Ильхам Алиев и Никол Пашинян впервые проводят переговоры без посредников

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян начали переговоры по мирному соглашению в столице ОАЭ Абу-Даби. Пресс-служба главы Азербайджана опубликовала снимки со встречи, на которых запечатлены лидеры стран, пожимающие друг другу руки.

пресс-службы президента Азербайджана
Фото пресс-службы президента Азербайджана

Пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян отметила, что встреча проходит в рамках мирного процесса между Арменией и Азербайджаном. О готовности к подписанию документа внешнеполитические ведомства двух стран сообщили в марте 2025 года.

Переговоры о заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией продолжаются уже несколько лет. В марте 2025 года внешнеполитические ведомства двух стран сообщили, что мирное соглашение готово к подписанию. В Ереване отмечали, что за все время обсуждений документ претерпел «существенную эволюцию». Президент Азербайджана говорил, что пришло время «установить мир на Южном Кавказе».

Известно, что документом Армения и Азербайджан признают территориальную целостность и нерушимость границ друг друга и, исходя из этого, проводят делимитацию и демаркацию своих границ.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/335806/
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