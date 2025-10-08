Ильхам Алиев предложил странам ОТГ провести в 2026 году военные учения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил странам Организации тюркских государств (ОТГ) провести военные учения в следующем году. Об этом сообщает Азербайджанское государственное информационное агентство.

«Учитывая широкое сотрудничество наших стран в военной, оборонной сферах и в области безопасности, предлагаем провести в 2026 году в Азербайджане совместные военные учения», — сказал он во время выступления на саммите Совета глав ОТГ в Габале.

По его словам, в период, когда нормы и принципы международного права грубо нарушаются, одним из важнейших факторов является сотрудничество между нашими странами в военной и военно-технической областях.

Ранее Ильхам Алиев говорил, что Азербайджан должен находиться в постоянной готовности к войне — Баку хочет мира, но при этом обязан быть бдительным.

«Гарант нашей безопасности — это мы сами: государство, народ и наши Вооруженные силы», — отмечал он.

В состав ОТГ входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Наблюдателями при организации числятся Венгрия и Туркменистан.