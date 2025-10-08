21:36
USD 87.45
EUR 101.58
RUB 1.07
Власть

Ильхам Алиев предложил странам ОТГ провести в 2026 году военные учения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил странам Организации тюркских государств (ОТГ) провести военные учения в следующем году. Об этом сообщает Азербайджанское государственное информационное агентство.

«Учитывая широкое сотрудничество наших стран в военной, оборонной сферах и в области безопасности, предлагаем провести в 2026 году в Азербайджане совместные военные учения», — сказал он во время выступления на саммите Совета глав ОТГ в Габале.

По его словам, в период, когда нормы и принципы международного права грубо нарушаются, одним из важнейших факторов является сотрудничество между нашими странами в военной и военно-технической областях.

Ранее Ильхам Алиев говорил, что Азербайджан должен находиться в постоянной готовности к войне — Баку хочет мира, но при этом обязан быть бдительным.

«Гарант нашей безопасности — это мы сами: государство, народ и наши Вооруженные силы», — отмечал он.

В состав ОТГ входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Наблюдателями при организации числятся Венгрия и Туркменистан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/346503/
просмотров: 113
Версия для печати
Материалы по теме
По итогам саммита ОТГ подписан ряд многосторонних документов
Президент Садыр Жапаров подвел итоги председательства Кыргызстана в ОТГ
Потепление. Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с днем рождения
В Кыргызстане на учениях ОДКБ отразили атаки незаконных вооруженных формирований
В Бишкеке обсудили создание Тюркского инвестфонда и развитие цифровой интеграции
Садыр Жапаров принял глав правительств стран ОТГ
В Бишкеке будут перекрывать дороги из-за саммита ОТГ
Вице-президент Турции прибыл с официальным визитом в Кыргызстан
«Рубеж-2025»: на Иссык-Куле начались учения сил ОДКБ
Садыр Жапаров принял секретарей Советов безопасности государств — членов ОТГ
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;29&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; 3&nbsp;октября Кыргызстан: кадровые перестановки за 29 сентября — 3 октября
Президент КР&nbsp;открыл новое здание Главного управления ГКНБ по&nbsp;Бишкеку Президент КР открыл новое здание Главного управления ГКНБ по Бишкеку
Садыр Жапаров о&nbsp;событиях 2020&nbsp;года: Еще немного, и&nbsp;Кыргызстан развалился&nbsp;бы Садыр Жапаров о событиях 2020 года: Еще немного, и Кыргызстан развалился бы
Меркель возложила ответственность за&nbsp;войну в&nbsp;Украине на&nbsp;Польшу и&nbsp;страны Балтии Меркель возложила ответственность за войну в Украине на Польшу и страны Балтии
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; присоединился к&nbsp;Принципам ответственного банковского дела ООН «Элдик Банк» присоединился к Принципам ответственного банковского дела ООН
Я&nbsp;не&nbsp;планировала ничего менять, но&nbsp;потом увидела его... Я не планировала ничего менять, но потом увидела его...
В&nbsp;селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение В селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение
Выбирай, как пользоваться связью! MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, созданный тобой Выбирай, как пользоваться связью! MIX от MEGA — тариф, созданный тобой
8 октября, среда
21:24
Ильхам Алиев предложил странам ОТГ провести в 2026 году военные учения Ильхам Алиев предложил странам ОТГ провести в 2026 году...
21:08
Двойной убийство в «Ак-Ордо». Жена погибшего опознала подозреваемого
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 октября: осадки не ожидаются
20:48
ВОЗ встревожена числом курящих электронные сигареты, в том числе детей
20:23
Глава СПЧ: Запрет доставлять нехаляльные продукты противоречит Конституции РФ