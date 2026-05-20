Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Программа сложная, учебники тяжелые, «Кундолук» виснет — жалобы по 12-летке

Жительница Бишкека, мать троих детей Назира Бейшенбекова озвучила на встрече с представителями Министерства просвещения основные проблемы, с которыми сталкиваются ученики и их родители при переходе на 12-летнее обучение.

По словам женщины, в сентябре ее ребенок с пятого класса переходит сразу в седьмой, а пятилетний сын оканчивает первый класс.

«Детям в первом классе было очень тяжело — они экстерном прошли программу нулевого и первого классов за один год. Было сложно и родителям, и учителям. Если мы переходим на 12-летнюю программу, можно ли в первом классе проходить программу нулевого класса?» — спросила родительница.

Она добавила, что учебники нового поколения очень тяжелые, а книг приходится носить много. В результате у детей идет нагрузка на осанку.

«Можно ли, чтобы наши дети занимались по старой программе, а новые учебники были как дополнительные? Дети не готовы к новой программе, родители не знают, как объяснять им материал. Мы привыкли к старой программе. Я возглавляю детский центр, занимающийся продленкой начальных классов. В течение года столкнулись с проблемой в первых и вторых классах — детям очень сложно. В новых книгах по математике один пример почти на целую страницу», — отметила Назира Бейшенбекова.

Кроме того, она остановилась на работе электронного дневника «Кундолук» и предложила оставить детям бумажные дневники.

«Система глючит, учителя с этим тоже сталкиваются, дети должны писать задания в дневниках. Почему отменили бумажный вариант?» — спросила бишкекчанка.

Присутствующие в зале поддержали ее аплодисментами.

При этом министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева несколько раз пыталась остановить выступающую. «Ваш вопрос услышан. Задавайте простые четкие вопросы без комментариев», — сказала чиновница.

Президент Кыргызской академии образования (КАО) Назира Дюшеева ответила, что с 2015 года, то есть уже 10 лет, в республике во всех дошкольных образовательных организациях реализуется программа «Наристе».

«В 2025-м в школу должны были брать детей, освоивших «Наристе». Но, к сожалению, многие родители через электронную запись записывали детей в 5,5 и 6 лет, в целом не прошедших или не освоивших программу дошкольной подготовки. Но в КАО прогнозировали такой риск и предусмотрели адаптационные первую и вторую четверти по всем предметам первого и второго классов. В 2026/27 учебном году дети будут гармонично переходить из первого во второй, а из второго в третий класс. Поэтому в настоящее время программы пересматриваем, обновляем, и к сентябрю будут новые программы», — пояснила она.

По данным Минпросвещения, ученики пятых классов в 2025/26 учебном году обучались по интегрированной программе (за пятый и шестой классы). Поэтому в сентябре они перейдут сразу в седьмой класс 12-летней школы.

Напомним, в 2025/26 учебном году первыми по новой программе начали обучаться первые, вторые, пятые и седьмые классы. Для них в течение года обновляли учебники по отдельным предметам. В новом учебном году на 12-летнее обучение перейдут также ученики третьих и восьмых классов.
