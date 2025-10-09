Владимир Путин и Ильхам Алиев договорились о встрече. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото из архива

По его словам, двусторонние отношения станут главным пунктом повестки встречи Путина и Алиева в Душанбе.

Дмитрий Песков отметил, что Кремль оптимистично настроен по поводу встречи, президенты проговорят проблемные моменты.

Напомним, сегодня в столице Таджикистана пройдет второй саммит Россия — Центральная Азия.

Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Душанбе, где также проведет переговоры с лидером РТ Эмомали Рахмоном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

10 октября пройдет и саммит СНГ. Лидеры стран Содружества подпишут документы по противодействию терроризму и по военному сотрудничеству, а также обсудят учреждение нового формата «СНГ+».

Напомним, обострение отношений между Москвой и Баку началось после крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау. В конце июня в Екатеринбурге произошли жесткое задержание нескольких десятков выходцев из Азербайджана и смерть двух из них. Это привело к усугублению конфликта. В ответ в Азербайджане арестовали российских журналистов, айтишников и туристов, а также закрыли информагентство «Sputnik Азербайджан».