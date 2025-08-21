Это не позиция кабмина. Эдиль Байсалов о предложении благодарить врачей

Предложение о легализации так называемой добровольной сооплаты или чаевых медикам не является официальной позицией кабинета министров. Такое предложение высказали в порядке обсуждения на заседании комиссии по дебюрократизации. Об этом 24.kg сообщил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

По его словам, государственная политика в том, чтобы в ближайшие 3-4 года выйти на обеспечение достойной оплаты труда врачей и медработников.

«Достойной в том плане, чтобы врач и медсестра могли служить народу, не думая ежеминутно, как прокормить семью. Конечно, сравнение с чаевыми официанту для любого медика является унизительным. Попытки какой-то легализации — это вопрос инерции прошлых лет. Мы не можем идти по пути легализации азиатчины в самом худшем ее виде, а должны целенаправленно строить и укреплять социальное государство, закрепленное в Конституции и ориентировать нашу медицину на самые высокие этические нормы», — сказал Эдиль Байсалов.

Он добавил, что в стране есть частная медицина, и у медиков, и у пациентов сегодня есть выбор.

«Но систему государственной медицины и общественного здравоохранения обязательно восстановят на самом высоком уровне. В ближайшие годы политика по реализации государственных обязательств по народному здравоохранению будет поэтапно разворачиваться. Это вопрос времени. Такая задача перед нами поставлена руководством государства. Мы отказались от принципа прежних властей «если у тебя нет денег, то это твои проблемы». Это не наш лозунг», — отметил зампредседателя кабмина.

Ранее в СМИ со ссылкой на министра юстиции Аяза Баетова сообщалось о «легализации чаевых для медиков». Позже чиновник пояснил, что такая формулировка не использовалась и вопрос шел о добровольной сооплате.

По словам главы Минздрава Эркина Чечейбаева, вознаграждение за качественно оказанную услугу, если пациент остался ею удовлетворен, должно вноситься в добровольном порядке и только через кассу.