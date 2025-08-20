14:37
Общество

Только через кассу. Глава Минздрава Кыргызстана о предложении благодарить врачей

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев прокомментировал 24.kg предложение о легализации добровольной сооплаты в качестве благодарности медработникам.

Глава Минздрава подчеркнул, что говорить о чаевых в отношении врачей неуместно.

«Добровольная благодарность, вознаграждение, пожертвование, сооплата — дело не в терминологии, важен сам принцип, суть предложения», — заметил Эркин Чечейбаев.

По его словам, вознаграждение за качественно оказанную услугу, если пациент остался ею удовлетворен, должно вноситься в добровольном порядке и только через кассу.

«Все должно быть прозрачно, чтобы можно было проконтролировать использование средств.

Их можно направить на развитие больницы, покупку оборудования, ремонт и в то же время часть должна идти непосредственно тому персоналу, который оказал помощь — врачу, медсестре, санитарке.

Эркин Чечейбаев 

Пациент не обязан это делать, надо просто дать ему возможность при желании официально и цивилизованно отблагодарить медперсонал за оказанную помощь. Ни в коем случае это не должно быть до получения медуслуги. Тогда и медперсонал начнет стремиться к тому, чтобы удовлетворить потребности пациента как можно качественнее», — считает Эркин Чечейбаев.

Он отметил, что предложение пока на уровне дискуссии.

Глава Минздрава подчеркнул: размер суммы благодарности утверждать не будут. 

«Сумма может быть любой, не думаю, что ее нужно утверждать. Это же добровольно, в зависимости от возможностей человека. Даже если пациент просто поблагодарит, скажет: «Спасибо!», даст бата (благословение), уже приятно. Если он вышел из медучреждения более здоровым, более счастливым и удовлетворенным, это нормальное человеческое отношение», — сказал Эркин Чечейбаев.

Он добавил, что действующую систему коэффициента трудового участия (КТУ) надо постепенно ликвидировать.

«Это неправильный механизм поощрения, КТУ распределяется часто несправедливо или равномерно, независимо от результатов и качества предоставленной услуги. Если благодарность будет поступать через кассу, с указанием данных пациента, то станет известно, какой врач его лечил, какие медсестры участвовали в оказании помощи», — резюмировал министр.

Ранее в СМИ со ссылкой на министра юстиции Аяза Баетова сообщалось о «легализации чаевых для медиков». Позже чиновник пояснил, что такая формулировка не использовалась и вопрос шел о добровольной сооплате.

А вы хотели бы добровольно отблагодарить медработников?

Какая сумма, на ваш взгляд, оптимальна?

Напомним, в июле 2025-го в Таласской области задержали врача села Чат-Базар по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения. По данным следствия, он получил от 25-летнего гражданина 3 тысячи сомов за проведение операции по удалению желчного пузыря его матери. Врач дальше потребовал доплату в размере 15 тысячи сомов. В результате заявитель передал ему 11 тысяч сомов.
