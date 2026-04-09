Около 20 врачей в Таласской области получают доплаты по 40 тысяч сомов

В Таласской области 18 врачей получают доплаты от областной государственной администрации по 40 тысяч сомов. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве здравоохранения.

Летом 2025 года отмечалось, что в Таласской области не хватает около 170 врачей. Тогда полномочный представитель президента в регионе на встрече с министром здравоохранения заявил, что врачам, согласившимся приехать и работать в их регион, ежемесячно будут доплачивать по 40 тысяч сомов.

Выплаты производят на основании трехсторонних договоров.

Семь ординаторов получают выплаты по 10 тысяч сомов.

Отметим, что по Закону «Об охране здоровья граждан» выпускникам медицинских образовательных организаций, прибывшим на работу по направлению, местные государственные администрации обязаны предоставить жилую площадь либо земельный участок для индивидуального строительства, а также единовременное пособие в размере 10-кратного должностного оклада.