Аяз Баетов дал разъяснения относительно предложения о выплате чаевых врачам

Министр юстиции Аяз Баетов на странице в Facebook дал разъяснения относительно своих высказываний в ходе заседания межведомственной комиссии по дебюрократизации государственной системы.

После заседания в Сети появилось сообщение о том, что Аяз Баетов озвучил предложение легализовать чаевые врачам.

«Чаевые официанту — хороший тон, чаевые врачу — взятка, это неправильно! Мы отправляем на рассмотрение медведкомиссии понятие добровольной сооплаты в рамках финансовой автономии», — процитировали министра.

Аяз Баетов пояснил, что формулировка «легализация чаевых для медиков» в презентации не использовалась и вопрос шел о добровольной сооплате.

«На заседании прямо отмечалось, что добровольная сооплата в случае возможного утверждения могла бы быть полностью транспарентна, под цифровым контролем, исключительно с внесением через кассу и только после оказания услуг, только касательно небольших сумм, не превышающих определенный порог (например, на заседании отмечалось про пороги в 3,5 тысячи сомов, какой-то максимум). Обсуждались также механизмы, которые должны предотвратить коммерциализацию такого подхода, как подписание форм о добровольности, внесение оплаты только после оказания услуг и так далее», — написал Аяз Баетов.

Он добавил, что пока это только мнение, которое предлагалось для обсуждения, а не утвержденный план или сформулированное решение.