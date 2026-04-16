Общество

Только половина выпускников-бюджетников медвузов идут работать в больницы КР

Только 52-63 процента выпускников бюджетных отделений медицинских учебных заведений трудоустраиваются в больницы. Об этом заявили сегодня на презентации анализа рынка труда в сфере здравоохранения.

Отмечено, что показатели подготовки кадров в сфере здравоохранения (на уровне государственных учреждений) в последние годы снижаются.

С 2016 года наблюдалось 42-процентное снижение выпуска медсестер и 61-процентное — выпуска акушерок. А с 2019 года отмечено снижение выпуска врачей на 35 процентов.

При этом в 2024 году увеличился выпуск медсестер.

ВОЗ, МЗ КР
Фото ВОЗ, МЗ КР. Из анализа рынка труда в сфере здравоохранения
Отметим, Министерство здравоохранения ежегодно летом проводит комиссионное распределение выпускников интернатуры и ординатуры, окончивших вуз на бюджетной основе, исходя из потребностей регионов в кадрах. Однако часть выпускников возмещает бюджетные средства и не едет на отработку.

Для привлечения и удержания кадров эксперты рекомендуют повышать удовлетворенность и престиж медицинских работников с акцентом на первичную медико-санитарную помощь и продвижение семейной медицины.

Нужна комплексная оценка компенсации для медработников, помимо базовой заработной платы (например, жилищные льготы, пенсия и так далее), для разработки дополнительных мер.

Для понимания ситуации необходимы более точные данные:

  • Сколько медицинских работников работают как в государственном, так и в частном секторе или переходят из государственного сектора в частный.
  • Сколько граждан Кыргызстана проходят обучение, а затем покидают сектор здравоохранения и/или страну до выхода на пенсию.
  • Сколько иностранцев проходят обучение в Кыргызстане, а затем сразу же уезжают из страны.
