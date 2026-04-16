Только половина выпускников-бюджетников медвузов идут работать в больницы КР

Только 52-63 процента выпускников бюджетных отделений медицинских учебных заведений трудоустраиваются в больницы. Об этом заявили сегодня на презентации анализа рынка труда в сфере здравоохранения.
Отмечено, что показатели подготовки кадров в сфере здравоохранения (на уровне государственных учреждений) в последние годы снижаются.
С 2016 года наблюдалось 42-процентное снижение выпуска медсестер и 61-процентное — выпуска акушерок. А с 2019 года отмечено снижение выпуска врачей на 35 процентов.
При этом в 2024 году увеличился выпуск медсестер.
Для привлечения и удержания кадров эксперты рекомендуют повышать удовлетворенность и престиж медицинских работников с акцентом на первичную медико-санитарную помощь и продвижение семейной медицины.
Нужна комплексная оценка компенсации для медработников, помимо базовой заработной платы (например, жилищные льготы, пенсия и так далее), для разработки дополнительных мер.
Для понимания ситуации необходимы более точные данные:
- Сколько медицинских работников работают как в государственном, так и в частном секторе или переходят из государственного сектора в частный.
- Сколько граждан Кыргызстана проходят обучение, а затем покидают сектор здравоохранения и/или страну до выхода на пенсию.
- Сколько иностранцев проходят обучение в Кыргызстане, а затем сразу же уезжают из страны.