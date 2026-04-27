Байсалов получил новые полномочия. Президент поставил задачи послу в США

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла в США Эдиля Байсалова.

В ходе встречи посол проинформировал главу государства об итогах кыргызско-американских политических консультаций, прошедших на прошлой неделе, а также о переговорах председателя кабмина Адылбека Касымалиева с госсекретарем США Марко Рубио.

Садыр Жапаров отметил важность дальнейшего развития сотрудничества с Соединенными Штатами и обозначил ключевые приоритеты — укрепление торгово-экономических, инвестиционных и гуманитарных связей.

Президент поручил Эдилю Байсалову активизировать работу по продвижению национальных интересов Кыргызстана и развитию взаимовыгодного партнерства с США.

Кроме того, в ходе встречи глава государства возложил на Байсалова дополнительные функции специального представителя президента КР по международным инициативам и присвоил ему высший дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Напомним, 9 апреля 2026 года Садыр Жапаров подписал указ о назначении Эдиля Байсалова послом в США. До этого он занимал должность зампредседателя кабмина и курировал социальный блок.