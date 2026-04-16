Больше трети врачей в Кыргызстане старше 55 лет

На презентации анализа рынка труда в сфере здравоохранения названы регионы Кыргызстана с наибольшим числом врачей-пенсионеров.

По данным экспертов, в Нарынской области 51,5 процента докторов пенсионного или постпенсионного возраста, в Иссык-Кульской области — 41,3 процента, в Таласской — 37,9 процента.

Что касается специалистов со средним медобразованием (медсестер, акушерок и других), то на первом месте вновь Нарын (34,7 процента), где более чем вдвое превышен средний показатель по стране. В Чуйской области 20,9 процента медсестер пенсионного возраста, на Иссык-Куле — 20,2 процента.

Фото ВОЗ, МЗ КР. Из анализа рынка труда в сфере здравоохранения
В Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях показатель ниже среднего по стране по числу медиков-пенсионеров по всем профессиональным категориям.

Согласно анализу, после устойчивого снижения доля медработников в возрасте 55 лет и старше растет.

Так, 35,5 процента врачей по республике в возрасте старше 55 лет. Это выше среднего показателя Европейского региона ВОЗ (31 процент). При этом 40 процентов врачей младше 40 лет, 24,4 процента — в возрасте 41-54 года.

Что касается специалистов со средним медобразованием, то 42 процента старше 55 лет.

Старение медицинского персонала еще больше усугубляет необходимость в политике, обеспечивающей эффективный набор и удержание кадров, подчеркнули эксперты.
