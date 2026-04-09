Общество

Около 500 медиков участвуют в программе «Депозит врача»

В программе «Депозит врача» участвует 492 медработника. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, проект реализуется для дополнительного стимулирования врачей, работающих в организациях здравоохранения отдаленных районов, малых городов и сельской местности. Отбирает специалистов конкурсная комиссия.

Первоначально программа предусматривала 150 мест. В 2019 году количество участников увеличено до 175, в 2024-м до 200, а затем и до 500. Участникам программы выплачиваются стимулирующие выплаты ежеквартально в размере 66 тысяч сомов. После удержания отчислений в Соцфонд и налогов, на руки остается около 45 тысяч сомов.

В настоящее время программой охвачены 492 человека. В том числе:

  • по Нарынской области — 43,
  • Баткенской — 125,
  • Джалал-Абадской — 112,
  • Ошской — 80,
  • Иссык-Кульской — 76,
  • Чуйской — 23,
  • Таласской — 33.

На сегодня выплачено 67 миллионов 349 тысяч сомов.

Программа действует с 2013 года и направлена на материальное и социальное закрепление специалистов в регионах.

В Минздраве добавили, что с июля 2024 года врачам-интернам и ординаторам, проходящим обучение на бюджетной основе в организациях здравоохранения отдаленных районов, малых городов и сельской местности, выплачивается стипендия в размере 20 тысяч сомов.

Для востребованных специалистов (педиатров, неонатологов, хирургов, анестезиологов-реаниматологов) предусмотрены ежемесячные компенсационные выплаты также в размере 20 тысяч сомов.

С апреля 2026 года запланировано очередное повышение заработной платы медицинским работникам.
