Беларусь, Казахстан, Япония. В каких странах есть отработка для медиков

Опыт отработки для выпускников медицинских учреждений есть не только в Кыргызстане, но и в других странах. Об этом 24.kg рассказали в Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, с 1 марта 2026 года в Российской Федерации ввели обязательную отработка для выпускников медицинских вузов и колледжей, обучавшихся на бюджетной основе. Срок отработки от одного до трех лет в зависимости от специальности. Распределение выпускников производят на конкретные рабочие места.

В случае отказа от выполнения обязательств предусматриваются штрафные санкции, установленные договором.

В Казахстане выпускники медицинских вузов, обучавшиеся по государственному образовательному гранту, обязаны отработать три года в государственных больницах. Данное требование распространяется на выпускников бакалавриата, интернатуры и резидентуры и направлено на обеспечение кадровой укомплектованности поликлиник и больниц.

В случае неисполнения обязательств предусмотрено возмещение стоимости обучения за счет гранта.

В Беларуси обязательная отработка для врачей после обучения за счет бюджетных средств составляет два года, а для выпускников, обучавшихся по целевому направлению, — пять лет. С 2026 года существенно сокращено платное обучение в медицинских вузах, что фактически делает систему распределения всеобщей и направленной на устранение дефицита кадров в регионах.

В случае отказа от обязательной отработки выпускник обязан возместить стоимость обучения в госбюджет, как правило, с применением повышающего коэффициента.

В Японии студенты, получившие стипендии или финансовую поддержку от местных органов власти (префектур), обязуются отработать установленный срок (как правило, от 5 до 9 лет) в медицинских учреждениях этих регионов, чаще всего в сельской местности.

Министерство здравоохранения Кыргызстана ежегодно летом проводит комиссионное распределение выпускников интернатуры и ординатуры, окончивших вуз на бюджетной основе, исходя из потребностей регионов в кадрах.

Однако часть выпускников медвузов возмещают бюджетные средства, чтобы не ехать на отработку.

По данным Минздрава КР, в 2024-м распределению подлежали 356 выпускников, 45 из них (12,6 процента) вернули бюджетные средства.

В 2023 году из 436 выпускников до мест распределения доехали 288 (66 процентов), 13 человек вернули бюджетные средства (3 процента).

Ранее молодая кардиолог рассказала 24.kg, почему решила возместить государству средства за шесть лет обучения на додипломном этапе — всего 240 тысяч сомов, включая 50 тысяч за стипендию.