Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Встреча на Аляске. В команде Дональда Трампа скорректировали состав делегации

Белый дом предоставил обновленную информацию о составе участников в предстоящих на Аляске переговорах президента США с лидером России.

По его данным, вместе с Дональдом Трампом на Аляску едут госсекретарь Марко Рубио, глава Министерства торговли Говард Лютник, министр финансов Скотт Бессент и глава Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф.

Также в состав делегации вошли, как ранее сообщалось, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и ее заместитель Дэн Скавино.

Напомним, ранее помощник лидера РФ Юрий Ушаков озвучил состав российской делегации. В нее входят глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Планируется, что сегодня примерно в 11.30 по местному времени (в 1.30 по Бишкеку) сначала состоится беседа Владимира Путина и Дональда Трампа в формате тет-а-тет с участием переводчиков, затем состоятся переговоры в составе делегаций. И эти переговоры продолжатся за рабочим завтраком.

На Аляске Россия и США попробуют достичь компромисса в вопросе урегулирования ситуации вокруг Украины.

Дональд Трамп оценил вероятность успеха переговоров с Владимиром Путиным на Аляске в 75 процентов. Он также подтвердил, что Соединенные Штаты намерены прибегнуть к санкциям, если встреча завершится неудачей. По словам американского лидера, в будущем возможен очный диалог с участием президента Украины Владимира Зеленского, Владимира Путина и кого-то из руководителей европейских стран.
