06:02
Встреча на Аляске длилась почти три часа. Главное из заявлений Путина и Трампа

В одном из помещений Объединенной военной базы Эльмендорф-Ричардсон на Аляске завершилась встреча президентов США и России. По данным аккредитованных журналистов, переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина в формате тет-а-тет длились почти три часа. Затем состоялась беседа представителей двух делегаций. После ее завершения лидеры США и России вышли к прессе.

Глава Белого дома зявил, что сделки достичь не удалось.

«Очень глубокая, и, скажу я вам, у нас была очень продуктивная встреча. Мы пришли к согласию по многим, многим пунктам. Большинство из них, я бы сказал, пара важных, но они еще не до конца решены, но мы видим определенный прогресс. Мы не можем найти пока другого понимания.

Сегодня мы действительно добились большого прогресса. У меня всегда были фантастические отношения с президентом Путиным, с Владимиром», — сказал он

Главное из заявлений президента РФ:

  • Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование в Украине носило долгосрочный характер.
  • Диалог глав России и США назрел, странам нужно было переходить к диалогу, уходить от конфронтации.
  • РФ видит желание администрации Трампа содействовать разрешению украинского кризиса.
  • Россия согласна с тем, что безопасность Украины должна быть обеспечена, готова работать над этим.
  • Президент России заявил, что Трамп при встрече поприветствовал его по-соседски.
  • Россию и Аляску разделяет только Берингов пролив, страны — близкие соседи.
  • Путин назвал откровенными свои телефонные разговоры с американским лидером.
  • У России и США много интересных направлений для совместной работы.
  • Россия признательна властям США за достойное отношение к памяти о советских летчиках, которые захоронены на Аляске.
  • С обеих сторон на саммите РФ — США был настрой на результат.
  • Владимир Путин завершил пресс-конференцию словами «Next time in Moscow» (В следующий раз в Москве).
  • Дональд Трамп не исключил возможность такого визита. «Господин Путин, я надеюсь увидеться с вами скоро», — сказал он.

Главное из заявлений президента США:

  • Трамп заявил, что ему с Путиным удалось согласовать «многие пункты» украинской проблематики, но по ряду все еще нет договоренностей.
  • Он надеется на проведение продуктивных встреч между США и РФ в будущем.
  • По его мнению, Путин в той же степени заинтересован в прекращении конфликта в Украине, что и он сам.
  • Трамп заявил, что знает команду Путина, она почти «такая же популярная, как и босс».

Белый дом назвал встречу Путина и Трампа исторической. Американские СМИ оценили ее как дружескую.

При этом, в администрации главы страны проинформировали СМИ о том, что обед между делегациями США и России отменен, Трамп возвращается в Вашингтон.
