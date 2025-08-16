01:50
Ситуация вокруг Украины

Саммит на Аляске. Оба президента уже в Анкоридже

Трамп прибыл в Анкоридж примерно на час раньше Путина, но не выходил из самолета до тех пор, пока борт с российским президентом не приземлился. Оба президента вышли из самолетов одновременно, встретились на красной дорожке, обменялись рукопожатиями и прошли к подиуму, где пофотографировались.

Предполагалось, что на Аляске Путин будет передвигаться на «Аурус». Но, как сообщают СМИ, ведущие прямую трансляцию с места событий, похоже, что оба президента сели в один автомобиль, а именно в «Кадиллак» Трампа.

К слову, формат один на один на переговорах отменен. Вместо него до расширенных переговоров пройдет встреча три на три. С российской стороны будут Владимир Путин, Сергей Лавров и Юрий Ушаков, а с американской — Дональд Трамп, Марко Рубио и Стивен Уиткофф.

Как и планировалось переговоры начнутся через полчаса.
